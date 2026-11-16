Óscar, propietario de 2 viviendas: "Prefiero cobrar 600 € y que esa familia viva bien y me cuide el piso"

"Prefiero cobrar 600 euros y que esa familia esté honrada, viva bien, me mantenga el piso y que esté muchos años". Esta es la filosofía con la que Óscar Salazar Ruano, de 41 años, gestiona sus dos viviendas en alquiler, una en La Zubia (Granada) y otra en Elda (Alicante).

El propietario cobra 550 y 530 euros mensuales, respectivamente, a dos familias "trabajadoras", aunque reconoce que podría obtener una renta mayor por sus inmuebles. Su prioridad no es maximizar los beneficios, sino conseguir unos ingresos complementarios y mantener sus propiedades en buenas condiciones.

Natural de Granada y residente en Ibiza, donde trabaja como director gastronómico de un hotel resort de cinco estrellas, Óscar comenzó a invertir en vivienda para diversificar sus ingresos y asegurarse un respaldo económico de cara a la jubilación. Sin embargo, la incertidumbre sobre las nuevas medidas en materia de vivienda le ha llevado a frenar sus planes de expansión. Tiene una tercera operación de compraventa paralizada y espera a conocer qué ocurre tras las elecciones.

Alquileres moderados

Su primera compra llega después de la pandemia, cuando adquiere por 66.000 euros un piso de tres dormitorios y cerca de 100 metros cuadrados en La Zubia. Pese a recibir posteriormente ofertas que duplicaban la cantidad invertida, decide conservarlo y ponerlo en alquiler por 550 euros al mes a una pareja con un hijo.

A punto de cumplirse cinco años de contrato, no tiene intención de actualizar la renta al alza, aunque en la zona hay viviendas similares que se alquilan por 800 o 900 euros. "Prefiero tener este tipo de familia que me están cuidando ellos el piso. Yo no soy en este punto una persona que quiera que lo haga por avaricia y por querer ganar todos los meses 800 o 900 euros como se están alquilando ese tipo de pisos allí en aquella zona", explica a EL ESPAÑOL de Alicante.

Su segunda adquisición se encuentra en Elda. Compra el inmueble por 52.000 euros y destina entre 8.000 y 12.000 euros a una reforma integral antes de alquilarlo por 530 euros mensuales a otra familia, a la que él considera "trabajadora".

Óscar defiende que una selección adecuada de los arrendatarios permite reducir los riesgos. Al vivir en Baleares, trabaja con agencias inmobiliarias, utiliza filtros para elegir a los inquilinos y cuenta con seguros de impago. "Si buscas los perfiles correctos y no metes a cualquiera en el piso, creo que no tienes por qué tener problemas", afirma.

Una tercera compra pendiente

El propietario asegura que no busca hacerse rico con el alquiler. Su estrategia consiste en comprar sin hipotecas, obtener una rentabilidad moderada y mantener relaciones estables con sus inquilinos. "En esta zona puedo cobrar 1.000 euros por el piso, pero es que a lo mejor yo no quiero cobrar 1.000 euros; yo prefiero cobrar 600 y que me cuiden el piso y que esa familia esté honrada, viva bien, me mantenga el piso y que esté muchos años", sostiene.

No obstante, también reclama seguridad jurídica para los propietarios. La incertidumbre sobre los decretos y las nuevas medidas de vivienda ha paralizado una tercera operación inmobiliaria y le hace plantearse alternativas como los fondos indexados.

"Estoy esperando a ver qué pasa en las elecciones, pero si las cosas siguen así, al final venderé", reconoce.

Si las medidas salen adelante y considera que los arrendadores quedan desprotegidos, no descarta desprenderse de sus dos viviendas: "Si salen adelante estas cosas, yo lo siento mucho, vendo los pisos, me los quito de en medio y cojo el dinero y lo invierto en otro lado", concluye.