El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en la 51 Noche de la Economía Alicantina. Iván Villarejo

Carlos Baño advierte a los políticos las puertas del 29N: "A partir del 30 de noviembre, la Cámara llevará la cuenta"

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha convertido la 51 edición de la Noche de la Economía Alicantina en un alegato firme contra la infrafinanciación y el déficit de infraestructuras que lastra a la provincia. Ante cerca de un millar de empresarios y autoridades reunidos en el Auditorio Internacional de Torrevieja, el dirigente cameral lamentó que, un año después de haber proclamado el fin del agravio, el abandono institucional persiste pese a que Alicante bate récords históricos con más de 950.000 trabajadores, 145.000 empresas y exportaciones superiores a los 7.300 millones de euros.

Frente a esa pujanza de la provincia, recordó que la riqueza por habitante sigue en el 74% de la media española y que la inversión estatal se ha desplomado hasta los 37 euros por persona, situando a la provincia en el penúltimo puesto de todo el país tras tres ejercicios consecutivos sin nuevos presupuestos.

A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Baño evitó partidismos pero planteó una hoja de ruta exigente al próximo Ejecutivo central, al que pidió abandonar la confrontación y ofrecer hechos tangibles que se vean en las obras y en el grifo.

Entre sus prioridades situó la reparación inmediata y el blindaje del trasvase Tajo-Segura, paralizado por una avería hasta 2027 y amenazado por los recortes, advirtiendo de que la falta de recursos hídricos compromete el futuro del campo y de toda la cadena económica. Asimismo, reclamó incorporar de inmediato la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche en la planificación, ejecutar la conexión ferroviaria con la terminal, culminar el Corredor Mediterráneo, dotar de tren o tranvía a la Vega Baja y acometer inversiones urgentes en seguridad y mantenimiento ferroviario tras los graves accidentes registrados en el último año.

El discurso incluyó también una llamada de atención sobre el impacto del absentismo laboral, cuyo coste supera ya los 1.167 millones de euros en la provincia, problema que atribuyó en gran medida a las listas de espera sanitarias y a la falta de un diálogo social efectivo entre administraciones, mutuas, sindicatos y empresas.

Al mismo tiempo, Baño pidió al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que lidere estas reivindicaciones y evite que existan dos velocidades dentro de la Comunitat Valenciana, antes de retar a los candidatos alicantinos al Congreso a anteponer los intereses de su tierra a la disciplina de partido bajo la advertencia de que la Cámara fiscalizará su gestión desde el mismo 30 de noviembre.

Más allá de la denuncia, el presidente cameral celebró el momento de cohesión que atraviesa el tejido productivo tras la integración de las principales organizaciones empresariales en los órganos de gobierno de la institución, asegurando que esa unidad no tiene marcha atrás y constituye el principal activo construido por los propios empresarios. Con la vista puesta en el 140 aniversario de la Cámara, que se conmemorará el próximo 3 de diciembre en las calles de Alicante, Baño cerró su intervención apelando al espíritu emprendedor que históricamente ha impulsado la provincia para defender su papel como motor económico.

El guante fue recogido por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien reclamó al Gobierno de España una inversión "a la altura de lo que aporta la provincia de Alicante", advirtiendo de que "una Comunitat Valenciana fuerte solo es posible si Alicante está fuerte.

Durante su intervención, Pérez Llorca ha destacado que la provincia cuenta con “más de 900.000 personas” trabajando y ha resaltado que “nunca ha exportado tanto y nunca ha aportado tanto a las arcas comunes de España”, un hecho que, según el presidente, “se debería corregir porque invertir en Alicante no es un gasto, es una de las mejores decisiones”.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la 51 Noche de la Economía Alicantina, en Torrevieja. Iván Villarejo

El jefe del Consell secundó las demandas en infraestructuras clave -como la segunda pista aeroportuaria o un calendario firme para el Corredor Mediterráneo- y defendió la seguridad hídrica frente a recortes y averías, poniendo en valor el aval del Tribunal Supremo al trasvase Júcar-Vinalopó y el carácter emprendedor de una tierra "que no es la periferia de nada, sino peso, potencial y motor".

Previamente el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, había destacado "corazón" multicultural de la ciudad, con más de 120 nacionalidades y 240.000 habitantes (en verano 500.000) pese a que solo 100.000 están censados. Una pujanza que necesita de la colaboración entre las administraciones para seguir liderando el crecimiento en la comarca de la Vega Baja alicantina.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, en la 51 Noche de la Economía Alicantina. Iván Villarejo

La gala

Durante la gala, patrocinada por Banco Sabadell con la colaboración de la EUIPO, también se han entregado los Premios Cámara 2025, que distinguen la excelencia del tejido productivo provincial. En esta edición han sido galardonadas las firmas Repuestos Serca de Alicante (Comercio), por su liderazgo y modernización logística tras casi 70 años de historia; Antonio Marco de San Isidro (Internacionalización), referente del transporte frigorífico y la logística en la Vega Baja; y Cerámica Mayor de Callosa d’en Sarrià (Industria), compañía centenaria en cuarta generación que exporta soluciones cerámicas de alto valor añadido.

El palmarés se completa con el reconocimiento a la alicantina Embention Sistemas Inteligentes en la categoría de Innovación Empresarial, pionera en sistemas de navegación autónoma y aviónica crítica para drones y aerotaxis; El Plantío Golf Resort de Bacarot en Turismo, referente en sostenibilidad y golf de primer nivel; y la firma de Pedreguer Rolser en Propiedad Intelectual, ejemplo de diseño industrial e innovación sostenible con presencia en más de 60 países.

No obstante, el momento central de la velada ha sido la entrega de la Medalla de Oro y Brillantes -máxima distinción de la institución- al empresario de Pilar de la Horadada Eduardo López Pérez, fundador de Grupo Terrazos el Pilar (Terrapilar), en reconocimiento a casi siete décadas de trayectoria en las que ha levantado un grupo multisectorial con 550 empleados y presencia internacional.

El empresario de Pilar de la Horadada Eduardo López Pérez, fundador de Grupo Terrazos el Pilar (Terrapilar). Iván Villarejo

El acto ha contado además con una amplia representación institucional y empresarial de la Comunitat Valenciana, entre la que destacaron los consellers Marian Cano (Industria, Turismo, Innovación y Comercio) y José Antonio Rovira (Economía y Hacienda), así como el titular de Medio Ambiente e Infraestructuras. A ellos se sumaron los máximos dirigentes de las organizaciones empresariales y camerales -Vicente Lafuente (CEV), César Quintanilla (CEV Alicante) y José Vicente Morata (Consejo de Cámaras)-, junto al director territorial de Banco Sabadell, Fernando Canós, y la jefa de Relaciones Institucionales de la EUIPO, Marian Caro.

Con más de medio siglo de historia, esta gala anual reafirma el peso y la resiliencia del tejido económico alicantino, combinando la reivindicación del arraigo familiar -presente en casi todas las firmas reconocidas hoy- con la apuesta decidida por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la proyección exterior como ejes del futuro provincial.