Óscar, dueño de dos pisos que alquila a familias por 500€: "Si salen adelante los decretos, vendo e invierto en otro lado"

"Estoy esperando a ver qué pasa en las elecciones, antes de hacer ningún tipo de gestión con lo que tengo". Óscar Salazar, de 41 años, tiene dos pisos en alquiler, uno en La Zubia (Granada) y otro en Elda (Alicante), por los que cobra 550 y 530 euros mensuales a dos familias.

Aunque su intención inicial es ampliar su pequeña cartera inmobiliaria para asegurarse unos ingresos de cara a la jubilación, la incertidumbre sobre las nuevas medidas de vivienda le ha hecho replantearse sus planes.

Natural de Granada y residente en Ibiza, donde trabaja como director gastronómico de un hotel resort de cinco estrellas, Óscar compagina la hostelería con la inversión inmobiliaria.

Ahora, tras la aprobación de uno de los decretos por parte de la Diputación Permanente, reconoce que podría desprenderse de sus dos propiedades si considera que la legislación deja desprotegidos a los propietarios. Por el momento, mantiene paralizada la compra de la tercera vivienda, a la espera de ver qué pasa en las próximas elecciones.

Su entrada en el sector inmobiliario responde a una combinación de ahorro, una herencia y una tradición familiar en la que las propiedades siempre han supuesto un respaldo económico.

Óscar quiere disponer de unos ingresos adicionales cuando deje de trabajar. "No sabemos si vamos a tener pensiones o no. He querido asegurarme un poco un ingreso en un cierto momento de futuro, como tuvieron mis abuelos", cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante.

Una de sus particularidades es que compra los inmuebles al contado, sin recurrir a préstamos hipotecarios. Prefiere avanzar más despacio antes que asumir una deuda. "Prefiero ir más lento en este punto y no tener carga de hipoteca", señala.

Alquileres de 500 €

Su primera adquisición llega después del confinamiento. En La Zubia, a unos cinco kilómetros de Granada, encuentra un piso de tres dormitorios y cerca de 100 metros cuadrados por 66.000 euros. Aunque posteriormente recibe ofertas que duplican la cantidad invertida, decide conservarlo.

Después de acondicionar la vivienda, la alquila a una pareja con un hijo por 550 euros mensuales. A punto de cumplirse cinco años de contrato, no contempla subirles la renta, pese a que en la zona se encuentran viviendas similares por 800 o 900 euros.

"Prefiero tener este tipo de familia que me está cuidando ellos del piso. Yo no soy en este punto una persona que quiera que lo haga por avaricia y por querer ganar todos los meses 800 o 900 euros como se están alquilando ese tipo de pisos allí en aquella zona", afirma.

La segunda operación se produce en Elda,-con ayuda del equipo de ViviendaSpain -, donde compra por 52.000 euros un piso de unos 70 metros cuadrados y tres habitaciones. Procede de una herencia y, tras invertir entre 8.000 y 12.000 euros en una reforma integral, consigue alquilarlo por 530 euros al mes a una familia, a la que él define como "trabajadora".

Al vivir en Baleares, delega la gestión en agencias inmobiliarias, -como la que dirige el ilicitano Daniel Almira-, y utiliza filtros para seleccionar a los inquilinos, además de seguros de impago.

"Si buscas los perfiles correctos y no metes a cualquiera en el piso, creo que no tienes por qué tener problemas. Si no encontrase el perfil idóneo, preferiría mantener el piso cerrado antes de meter un perfil que no me cuadre o que no esté yo tranquilo", explica.

La incertidumbre legal

Óscar rechaza que se le identifique con el perfil del inversor que busca maximizar sus beneficios. Defiende que prefiere cobrar menos y mantener una relación estable con sus inquilinos.

"En esta zona puedo cobrar 1.000 euros por el piso, pero es que a lo mejor yo no quiero cobrar 1.000 euros; yo prefiero cobrar 600 y que me cuiden el piso y que esa familia esté honrada, viva bien, me mantenga el piso y que esté muchos años", sostiene.

Sin embargo, la incertidumbre sobre las nuevas medidas de vivienda ha paralizado sus planes de adquirir un tercer inmueble. Incluso contempla destinar el dinero a otras inversiones, como los fondos indexados.

Le preocupa especialmente la posibilidad de no recuperar la vivienda cuando termine el contrato si se producen impagos o retrasos reiterados.

"Tengo que penar para volver a sacrificarme y poder recuperar mi piso, pagándole un año entero de indemnización del alquiler a esa persona. Es decir, ¿tengo que recomprar mi piso? Perdona, ¿en qué cabeza entra?", critica. Se refería aquí al segundo Decreto de Vivienda, que en este caso no ha sido aprobado por la Diputación Permanente.

Su postura es clara: si las medidas siguen adelante y considera que los propietarios pierden protección, venderá. "Si salen adelante estas normativas, yo lo siento mucho, vendo los pisos, me los quito de en medio y cojo el dinero y me lo invierto en otro lado", advierte.

Tras enterarse de que la Diputación Permanente ha aprobado el primer decreto, Óscar mira con recelo a las próximas elecciones del 29-N: "De momento voy a esperar a ver qué sucede", concluye.