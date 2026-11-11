Julio Clavero, experto en hipotecas: "Tu préstamo de 30 años se puede pagar en 15 sin cambiar tu cuota mensual"

Comprar una vivienda y pagarla en la mitad de tiempo de lo previsto es posible siguiendo una estrategia de amortización que permite reducir los intereses sin necesidad de aumentar la cuota mensual.

Así lo explica el inversor Julio Clavero, quien tiene negocios en Alicante, en uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales, donde detalla un método para acortar una hipoteca de 30 a 15 años. "Ojo, que esto el banco no quiere que lo sepas", advierte.

Acceder a una vivienda se ha convertido en una tarea cada vez más complicada para buena parte de los compradores. El encarecimiento de los inmuebles obliga a disponer de unos ahorros considerables antes de acudir al banco para solicitar una hipoteca.

A la dificultad de encontrar una casa a un precio asequible se suma la necesidad de contar con una entrada. Habitualmente, las entidades financieras no conceden más del 80% del valor de compraventa o tasación, por lo que el comprador debe aportar el 20% restante con sus propios ahorros, además de tener en cuenta los gastos e impuestos asociados a la operación.

Pero el esfuerzo económico no termina con la firma de la hipoteca. Una vez adquirida la vivienda, toca afrontar el pago de las cuotas mensuales durante décadas. Sin embargo, existen fórmulas para reducir el coste total del préstamo y pagar menos intereses.

El método

En uno de sus últimos vídeos, Julio Clavero cuestiona la forma en la que muchos propietarios afrontan el pago de su préstamo hipotecario. Para explicarlo, utiliza el ejemplo de una persona que paga 500 euros al mes durante un periodo de 30 años.

Según el inversor, mantener únicamente el calendario de pagos establecido supone que el banco obtenga una mayor rentabilidad a través de los intereses. "Así es como ellos ganan más dinero", afirma.

Frente a este sistema, Clavero propone una estrategia de amortización anticipada que, según explica, permite reducir los años de deuda sin modificar la cuota mensual habitual. "Hay una forma mucho más sencilla de acortar la hipoteca y pagar menos intereses", asegura.

Los tres pasos

El método que plantea el inversor consta de tres pasos. El primero consiste en dividir la cuota mensual entre tres. En el ejemplo que utiliza, con un recibo de 500 euros, la cantidad resultante ronda los 150 euros.

El segundo paso es destinar ese dinero a realizar aportaciones adicionales al préstamo. Concretamente, recomienda hacer "un pago a la hipoteca cada 15 días", utilizando esos 150 euros para amortizar parte del capital pendiente.

Por último, llega el momento de decidir qué hacer con el dinero amortizado. Cuando el banco pregunte al titular si prefiere reducir la cuota mensual o acortar el plazo de devolución, Clavero recomienda elegir siempre la segunda alternativa.

"El banco te va a preguntar si quieres bajar la cuota o quitar años", explica. Su consejo es claro: "Elige siempre quitar años y verás reducir tu hipoteca de 30 años a tan solo 15".

El ahorro en intereses

La finalidad de esta estrategia es reducir el capital pendiente de la hipoteca mediante aportaciones extraordinarias y conseguir que el préstamo termine antes de lo previsto.

En el ejemplo que comparte, Julio Clavero cifra el ahorro potencial en 15 años de intereses y 33.000 euros. Una cantidad que, según su explicación, dejaría de pagar el propietario al conseguir liquidar antes su deuda.

Por otro lado, el resultado depende de las condiciones particulares de cada préstamo, especialmente del capital pendiente, el tipo de interés, las comisiones por amortización anticipada y el momento en el que se realizan los pagos. Lo más recomendable es estudiar cada caso concreto y acudir a un profesional si es necesario.