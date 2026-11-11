Éxito de 20.000 manifestantes por la vivienda en Alicante y fractura interna: "Nos han dejado de lado"

A pesar de la ligera lluvia al inicio del recorrido, la jornada de movilización y huelga de este miércoles 11 de noviembre ha marcado un hito al congregar a 20.000 personas en las calles de Alicante, según las estimaciones de la Policía Nacional difundidas por la Subdelegación del Gobierno.

La clave está al compararlo con las anteriores, ya que la marcha ha superado la participación de las grandes movilizaciones y huelgas de 2012, cuyos recuentos oficiales se situaron en los 15.000 manifestantes. La protesta en la capital alicantina ha transcurrido sin incidentes, mientras que la ciudad de Elche ha sumado otros 4.000 asistentes según la Policía Local. En Valencia y Castellón, según Subdelegación, han salido 40.000 y 5.000 personas.

El centro alicantino, con la Rambla abarrotada de punta a punta hasta las escaleras de Jorge Juan, se ha convertido en un amplio escaparate de reivindicaciones sociales.

En las pancartas y cánticos proliferaron frases dirigidas contra la crisis de acceso al techo como "Mi barrio no es un resort", "Se alquila zulo céntrico y acogedor. Precio un riñón" o "Ni el Monopoly se atrevió a tanto". Durante la marcha resonaron consignas como "Especuladores fuera de Alicante, contra el rentismo, el capital y sus cómplices" y el clamor "¿Qué pasa? Que no tenemos casa".

La protesta ha expuesto también el malestar generado por el encarecimiento del coste de la vida mediante mensajes en las pancartas como "La vivienda no es un negocio", "Sueldos dignos para vivienda digna, fuera pisos turísticos" y "Mi hogar no es para especular, no es turismo, es colonización".

Durante los discursos de cierre del acto, la portavocía del Sindicat d'Inquilines ha calificado la jornada de movilización como "histórica" y un cambio de rumbo: "Alicante se despierta hoy 11 de noviembre. La clase trabajadora implanta un nuevo sentido común frente a la codicia de especuladores y rentistas".

¿Qué es lo que piden? "Exigimos que las casas sean para vivir y no para especular, la regulación de los alquileres y la bajada de precios".

Los colectivos de vivienda dirigieron severas críticas políticas tanto a la gestión del Gobierno central como a la posición de los partidos de la oposición. Portavoces de estos movimientos han recordado que "el PSOE y sus socios han ejecutado miles de desahucios después de asegurar que los paralizarían".

Y no han sido los únicos que han recibido, a la oposición les han recriminado que "ponen la alfombra roja a la especulación culpando a las personas migrantes", sentenciando que "la solución jamás vendrá de ningún gobierno, sino de los movimientos sociales".

Si había unión por la presencia masiva de gente, esta faltaba al compartir mensajes hasta visibilizar la fractura interna entre los colectivos independientes de base y los sindicatos mayoritarios. Desde los sindicatos de vivienda señalaron directamente a las cúpulas de CCOO y UGT.

"Comisiones y UGT han convocado esta huelga presionados por el movimiento de la vivienda y no debemos dejar que la usen como herramienta electoral", añadiendo que "estos sindicatos pactan con la patronal y apoyan a un Gobierno que lleva 8 años sin dar una solución real".

La tensión de la jornada quedó plasmada en la intervención de la representación sindical de la Zona Norte, que ha denunciado lo ocurrido durante la noche anterior y los piquetes matinales: "Cuando nos ha apaleado la policía han huido, se han quedado al margen ¿dónde está Comisiones y UGT? No se ven".

Las detenciones de la mañana

Los hechos a los que se refiere los ha resumido Subdelegación como "incidentes puntuales". En total, en las tres capitales de provincia, se han realizado diez detenciones: seis en València, dos en Alicante y otras dos en Castellón. A ello hay que sumar tres policías heridos.

La peor parte se ha producido en la capital de la Comunitat cuando a mediodía ha habido una intervención de la Policía Nacional en la plaza del Ayuntamiento por "algunos disturbios". Como recoge, "la situación ha recuperado pronto la normalidad".

Y habrá más

El representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha valorado el seguimiento de la convocatoria y ha recordado las dificultades de los sectores más vulnerables para justificar la baja participación durante el día: "La pena es que no ha podido ser más porque muchos compañeros si no trabajan no pueden pasar el mes".

La portavocía de la Confederación Anarcosindicalista AIT ha reivindicado la vigencia del conflicto laboral: "Nos han dicho que las huelgas no sirven y eso es mentira; las huelgas sí sirven, a la vista está". Durante su intervención se denunció que "durante el día de hoy ha habido más de 40 detenidos por esta ley mordaza que el PSOE prometió derogar".

¿Y ahora, qué? El acto de Alicante ha concluido con un llamamiento unánime a mantener las movilizaciones y la autoorganización en barrios y centros de trabajo. Las organizaciones intervinientes avanzaron que la estructura del comité territorial de huelga mantendrá su trabajo en la provincia, subrayando que "este no es el final, es el principio de más movilizaciones".