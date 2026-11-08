Entró en vigor: los trabajadores pueden solicitar el teletrabajo para cuidar a sus hijos hasta los 12 años

"Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo", recoge el Estatuto de los Trabajadores. Esta posibilidad incluye también pedir el teletrabajo para facilitar el cuidado de los hijos, un derecho que pueden ejercer los empleados hasta que los menores cumplen 12 años.

Esta posibilidad plantea varias dudas entre los trabajadores. ¿La empresa está obligada a aceptar la petición? ¿Puede denegarla? ¿Qué ocurre si no responde? ¿Es necesario justificar la solicitud?

Para resolver estas cuestiones, lo más recomendable es acudir al Estatuto de los Trabajadores, que recoge las condiciones y los límites de este derecho en su artículo 34.8.

¿Quién puede solicitarlo?

El artículo 34.8 establece que los trabajadores pueden solicitar adaptaciones de la jornada, de su distribución y de la forma de prestar sus servicios, incluida la modalidad a distancia.

La norma reconoce expresamente este derecho a quienes tienen hijos o hijas "hasta que los hijos o hijas cumplan doce años". Por tanto, no se limita a modificar los horarios, sino que también contempla la posibilidad de pedir trabajar desde casa.

Eso sí, las adaptaciones deben ser "razonables y proporcionadas", teniendo en cuenta tanto las necesidades de conciliación del empleado como las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

¿Puede la empresa rechazarlo?

La compañía no está obligada a conceder automáticamente cualquier petición. Sin embargo, tampoco puede rechazarla sin justificar su decisión.

El Estatuto establece que, cuando no existe un procedimiento específico regulado por convenio colectivo, la empresa debe abrir un proceso de negociación con el trabajador. Este debe desarrollarse con la máxima celeridad y durante un periodo máximo de 15 días.

Además, la norma establece que la solicitud "se presumirá concedida si no concurre oposición motivada expresa en este plazo".

Una vez finalizada la negociación, la empresa debe comunicar por escrito su decisión. Si rechaza la petición, tiene que explicar las razones objetivas que justifican la negativa. También puede plantear una alternativa que permita atender las necesidades de conciliación.

¿Se puede recuperar?

El artículo 34.8 también contempla la posibilidad de regresar a las condiciones laborales anteriores. El trabajador tiene derecho a recuperar su situación previa cuando termina el periodo acordado o desaparecen las circunstancias que motivaron la adaptación.

Asimismo, puede solicitar la vuelta a las condiciones anteriores si se produce un cambio de circunstancias que lo justifique. En este supuesto, la empresa solo puede denegarla por razones objetivas debidamente motivadas.

Por último, si surgen discrepancias entre la empresa y el trabajador sobre el ejercicio de este derecho, el Estatuto establece que deben resolverse ante la jurisdicción social mediante el procedimiento previsto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Sin embargo, ante la duda lo mejor es acudir a un profesional que pueda asesorarnos y estudiar nuestro caso concreto.