Salen a subasta pública una vivienda y su terreno de 1.763 m2 por valor de 172.381 €, con un descuento del 60%

La Agencia Tributaria cuenta con una nueva oportunidad en Alicante. Se trata de una vivienda unifamiliar situada sobre una parcela de 1.763 metros cuadrados que sale a subasta por 172.381,54 euros, frente a los 442.381,54 euros de su tasación. La diferencia supone una rebaja cercana al 61%, pero atención porque también tiene cargas.

Sin embargo, participar en este tipo de procedimientos también implica asumir ciertos riesgos. El precio de salida no siempre refleja el coste final de la operación y es necesario revisar las condiciones jurídicas y registrales del inmueble antes de presentar una puja.

Además, las subastas no funcionan como una compraventa convencional. Los interesados deben depositar una cantidad previa para participar y, si consiguen la adjudicación, hacerse cargo de las obligaciones que correspondan según las condiciones del procedimiento.

Una vivienda con 1.763 metros

El inmueble se encuentra en la calle Músico Carlos Cosmen, número 23, en el barrio alicantino de Villafranqueza, dentro de la partida de Mendoza. Según recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la propiedad dispone de una parcela de 1.763 metros cuadrados de tierra de regadío.

Dentro del terreno se ha construido una vivienda unifamiliar. El anuncio especifica que la finca incluye también "el derecho correspondiente al agua del pantano de la Huerta".

La subasta, identificada con la referencia SUB-AT-2026-25R4686001511, corresponde a la Agencia Tributaria y comprende el 100% del pleno dominio de la propiedad. El procedimiento comienza el 3 de noviembre de 2026 y concluye el 23 de noviembre a las 18.00 horas.

El valor fijado para la subasta es de 172.381,54 euros, mientras que la tasación asciende a 442.381,54 euros. No existe una puja mínima, aunque los tramos entre ofertas se establecen en 2.000 euros. Para participar es necesario constituir un depósito de 8.619,07 euros.

Las cargas y el estado

El anuncio de la Agencia Tributaria advierte de varias circunstancias que los interesados deben tener en cuenta antes de pujar. La primera es que "no se conoce el estado de ocupación" de la vivienda. Además, el inmueble no es visitable, por lo que los participantes no pueden comprobar directamente sus condiciones interiores.

La propiedad también presenta una carga previa a favor de Flecha Rota SL por importe de 270.000 euros, según los datos del Registro de la Propiedad. El organismo señala que el adjudicatario deberá hacer frente a los intereses que se devenguen y permanezcan pendientes.

Por otra parte, el anuncio recoge que la prohibición de disponer anotada sobre el inmueble antes del título ejecutado se levantará tras la adjudicación, siempre que la Agencia Tributaria compruebe de oficio que el comprador es un tercero de buena fe.

Son condiciones que pueden modificar el coste y las circunstancias de la adquisición, por lo que resulta necesario estudiar la información registral y las condiciones de la subasta antes de presentar una oferta.