La falsa tregua del agua: la cuenca del Segura salva el año 2026-27 mientras el 29-N decide el futuro del regadío

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha puesto sobre la mesa una propuesta de distribución de 348 hectómetros cúbicos para el año hidrológico 2026-27, un volumen concebido para atender con plenas garantías las demandas de abastecimiento urbano y las concesiones de regadío en todo el ámbito de la cuenca.

El anuncio formulado por su presidente, Mario Urrea, recogido por la agencia Efe antes de la Comisión de Desembalse, llega avalado por un balance previo insólito en los últimos años, con unas aportaciones acumuladas a los embalses que han alcanzado los 636 hectómetros cúbicos, duplicando con creces los 310 registrados durante el ciclo hidrológico anterior.

Aunque la precipitación media en la demarcación no ha sido espectacular, situándose en 383 litros por metro cuadrado (apenas un 17 % por encima del promedio del último decenio), la concentración de los temporales en las cabeceras de los ríos ha marcado la diferencia operativa, permitiendo cerrar el último año con unos desembalses efectivos de 456 hectómetros cúbicos y un control riguroso de las desviaciones ordinarias, que apenas han rondado el 10 % al margen de los alivios extraordinarios forzados por los temporales de primavera.

Sin embargo, tras estos datos hidrológicos y la declaración formal de un escenario de "normalidad libre de restricciones inmediatas", subyace una realidad estructural mucho más compleja. Los 348 hectómetros cúbicos de recursos propios programados son el testimonio palpable del déficit crónico de una cuenca que consume de forma ordinaria entre 750 y 800 hectómetros cúbicos anuales para sostener su tejido agroindustrial y una población que supera ampliamente los dos millones y medio de habitantes.

Ningún técnico en la zona del trasvase Tajo-Segura ignora que este año de buenos resultados es consecuencia de una tregua pluviométrica estacional en las sierras altas y no de una solución duradera a la escasez. La aparente calma es señal inequívoca de nuevos conflictos en un territorio que se sabe al límite de su capacidad de resistencia y que vive permanentemente pendiente de las aportaciones externas, de la hipoteca de la desalación y de las batallas políticas de "la guerra del agua" desde 2004 en que se derogó el trasvase del Ebro.

Elecciones generales

El horizonte electoral del 29-N proyecta una sombra directa sobre la gestión del agua en el Levante español, convirtiendo el debate hídrico en una de las trincheras decisivas de la campaña. Desde las cabeceras autonómicas y provinciales, los sectores agrícolas y los representantes del PP han intensificado su ofensiva contra la actual planificación hidrológica del Gobierno central, a la que acusan de planificar una demolición controlada del trasvase Tajo-Segura mediante la imposición escalonada de caudales ecológicos y la inminente modificación de sus reglas de explotación.

Para las organizaciones de regantes de Murcia y Alicante, que han visto amenazada de forma sistemática la continuidad de sus dotaciones procedentes de Entrepeñas y Buendía, el relevo en la Moncloa no se interpreta como una alternancia ordinaria, sino como una última oportunidad para frenar los recortes programados y frenar el paulatino encarecimiento del metro cúbico.

El discurso de la oposición mayoritaria ha calado en el tejido productivo del sureste al prometer un gran Pacto Nacional del Agua, inversiones multimillonarias en infraestructuras de interconexión y la revisión inmediata de los criterios ambientales aplicados al río Tajo.

No obstante, ganar unas elecciones no anula de manera automática la complejidad jurídica y territorial que encierra la pugna por el agua entre territorios. La fijación de caudales ecológicos en el Tajo fue refrendada por reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y emana de las directivas comunitarias sobre protección de cuencas, por lo que cualquier marcha atrás administrativa se topará previsiblemente con un largo periplo contencioso en los tribunales y con la estricta vigilancia de Bruselas.

A este laberinto judicial se suma una brecha territorial, ya que cualquier respaldo firme a las reivindicaciones de Almería, Murcia y Alicante choca de frente con las demandas de Castilla-La Mancha, donde los municipios ribereños y las propias delegaciones autonómicas de todos los signos políticos exigen blindar las reservas de cabecera y frenar las derivaciones hacia el Mediterráneo.

Si el nuevo gobierno trata de recuperar los caudales de transferencia hacia el Segura, reabrirá una guerra del agua en el interior peninsular. Y de igual manera, la alternativa de compensar posibles mermas con agua desalada continúa arrastrando el cuello de botella de la factura energética, un sobrecoste que ahoga la rentabilidad de las explotaciones familiares pese a las ayudas prometidas.

La cuenca del Segura se enfrenta a un año atípico en el que los pantanos garantizan las cosechas a corto plazo mientras las urnas dirimen la viabilidad del modelo a largo plazo.