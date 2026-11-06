CASA 47 ofrece 86 viviendas de alquiler asequible desde 388 euros al mes en Alicante, Valencia y Castellón

CASA 47 ha puesto en marcha una nueva convocatoria de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana, con 86 viviendas disponibles en 28 municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Las solicitudes podrán presentarse a través del Portal de CASA 47 desde el sábado 7 de noviembre hasta el 26 de noviembre de 2026.

De las 86 viviendas, 27 se sitúan en la provincia de Alicante, 30 en Castellón y 29 en Valencia. Entre los municipios con mayor oferta figuran Almassora, con 30 viviendas; Benidorm, con 18; y Sagunto, con 13.

La oferta forma parte de una convocatoria estatal que incorpora 442 viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias. Estas viviendas se añaden a las 807 incluidas en convocatorias anteriores, y CASA 47 prevé incorporar cerca de un millar adicional antes de que finalice el año.

Las viviendas en la Comunitat Valenciana tienen superficies que van de 45 a 164 metros cuadrados. El alquiler mensual oscila entre 388 y 1.030 euros, según el municipio y las características de cada vivienda.

Condiciones de acceso

Las rentas de los pisos se ajustan al modelo de asequibilidad de CASA 47: no podrán superar el 30% de la renta media del municipio ni el límite establecido por la Comunitat Valenciana. Los contratos pueden alcanzar una duración de hasta 75 años, con un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años siempre que se mantengan las condiciones establecidas.

Para optar a una de esas viviendas, las unidades de convivencia no deben ser propietarias de otra vivienda y deben contar con unos ingresos conjuntos comprendidos entre dos y 7,5 veces el IPREM.

Proceso de solicitud

Las personas interesadas para estas viviendas podrán consultar en el Portal oficial de CASA 47 la ficha de cada vivienda exacta, con fotografías, ubicación, precio mensual, renta anual máxima de la unidad de convivencia y formulario de solicitud en línea.

La asignación se realizará mediante sorteo ante notario. A partir del número de solicitud seleccionado al azar, se ordenarán el resto de solicitudes y cada unidad de convivencia recibirá la primera vivienda asequible disponible de entre las que haya solicitado. Una vez verificadas las condiciones, se realizará una asignación provisional para las viviendas, se permitirá la visita al inmueble y, si resulta adecuado, se firmará el contrato de alquiler y se entregarán las llaves.