La presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio, Mari Eva, en Plaza Argel. A.R.

Mari Eva, vecina de un barrio de Alicante: "Están pidiendo 800 € por un alquiler en cuarto y quinto piso sin ascensor"

La crisis de la vivienda que vive Alicante, -como tantas otras ciudades de España-, se extiende a todos los barrios de la ciudad. Virgen del Remedio sigue siendo uno de los barrios más baratos del municipio, pero sus precios nada tienen que ver con los de hace cinco años.

Los barrios de la Zona Norte de Alicante siempre han sido una alternativa para aquellos que no podían asumir un alquiler en el centro o comprar una casa en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, la "brusca" subida de precios está haciendo que Virgen del Remedio deje de ser una opción para muchas familias, que tienen que pensar en desplazarse a otros municipios.

Según las últimas cifras del portal inmobiliario 'Idealista', el precio medio de la vivienda en la ciudad de Alicante es de 2.744 €/m2. Virgen del Remedio y Juan XXIII concentran los precios más baratos, con 1.425 €/m2, y una evolución del + 23,8 % frente a octubre de 2025. Pero si echamos la vista atrás, veremos que en el mismo mes del año 2021, el precio era de 692 €/m2.

Alquileres de 800€

La subida de los precios también preocupa a los vecinos del barrio. Mari Eva Coloma, portavoz vecinal, advierte a EL ESPAÑOL de Alicante de que el mercado del alquiler está alcanzando cifras difíciles de asumir para muchas familias, incluso en edificios que presentan importantes carencias de accesibilidad.

"Están pidiendo 800 euros por un alquiler" en viviendas situadas en cuartos y quintos pisos sin ascensor, explica. Una situación que también afecta al alquiler por habitaciones, donde los propietarios llegan a exigir "hasta 400 euros por una habitación, cosa que es una salvajada".

El encarecimiento no se limita al arrendamiento. La compraventa también ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años. Coloma recuerda que hace siete años era posible comprar una vivienda en Virgen del Remedio por "40.000 euros", mientras que ahora los pisos con características similares "por menos de 130.000 euros no se venden".

En puntos céntricos del barrio, como la plaza de Argel, se ofertan viviendas por "100.000 euros", incluso sin ascensor.

Estos precios siguen situándose por debajo de los que se registran en otros distritos de Alicante y están atrayendo a compradores jóvenes, que prefieren pagar entre 120.000 y 130.000 euros antes que "meterse en 250.000 euros" en otras zonas de la ciudad.

Más vivienda pública

Para la portavoz vecinal, una de las principales causas de esta situación es la falta de intervención de las administraciones públicas. Coloma considera que las instituciones no están impulsando suficiente vivienda social y denuncia que existe "una carencia extraordinaria de pisos".

Como respuesta, reclama nuevas promociones públicas de "alquileres asequibles", con viviendas de una, dos y tres habitaciones que puedan adaptarse a las necesidades de distintos perfiles familiares.

A su juicio, aumentar la oferta pública también permitiría contener los precios del mercado privado. "El que alquile su piso lo rebaja porque no tiene clientela", sostiene.

La diferencia entre los salarios y el coste de la vivienda es otra de las preocupaciones que señala Coloma. La portavoz sitúa los sueldos habituales de la zona en torno a los 1.300 euros, una cantidad que dificulta afrontar alquileres que pueden alcanzar los 900 euros mensuales, a los que hay que sumar los gastos de luz, agua y teléfono.

Esta situación está favoreciendo, según explica, que algunas personas recurran al sobre arrendamiento para poder hacer frente a los gastos. Es decir, quien alquila una vivienda "a su vez realquila", de manera que en un mismo inmueble terminan "viviendo dos familias".