Entró en vigor: los trabajadores deben descansar al menos 12 horas ininterrumpidas entre jornadas

Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un mínimo de doce horas consecutivas de descanso entre una jornada laboral y la siguiente. Se trata de un periodo obligatorio que las empresas deben respetar al organizar los turnos y los horarios de su plantilla, incluso cuando existe una distribución irregular del tiempo de trabajo.

Esta norma genera algunas dudas entre los empleados, especialmente entre quienes trabajan a turnos, realizan horas extraordinarias o tienen horarios que cambian de una semana a otra. ¿Puede una empresa pedir a un trabajador que vuelva antes de que transcurran esas doce horas? ¿Qué ocurre si se modifica el horario? ¿Existen excepciones?

Ante estas situaciones, lo recomendable es acudir al Estatuto de los Trabajadores, que recoge las condiciones mínimas que deben respetar las empresas en materia de jornada y descanso.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regula la jornada laboral y establece los límites que deben cumplir las empresas.

En su apartado tercero, la normativa es clara respecto al tiempo que debe transcurrir entre dos jornadas. En concreto, establece que "entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas".

Esto significa que un empleado que termina su turno a las 22.00 horas no puede comenzar su siguiente jornada antes de las 10.00 horas del día siguiente. La empresa debe respetar ese intervalo, independientemente de cómo distribuya los horarios.

El mismo apartado también establece un límite para la jornada ordinaria diaria. Según recoge el texto, "el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias".

No obstante, contempla la posibilidad de establecer otra distribución del tiempo de trabajo mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En cualquier caso, debe respetarse el descanso mínimo entre jornadas.

¿Qué ocurre con los cambios?

La distribución irregular de la jornada tampoco permite a las empresas ignorar estos periodos de descanso. El artículo 34 señala que, cuando se aplique esta modalidad, deben respetarse "los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley".

Además, cuando la empresa distribuye irregularmente la jornada sin que exista un pacto que establezca otra cosa, debe comunicar al trabajador el día y la hora en que prestará sus servicios con un preaviso mínimo de cinco días.

La normativa también recuerda que los menores de 18 años tienen una protección específica, y es que no pueden realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluida, cuando corresponda, la formación.