David, propietario de 3 pisos de alquiler: "Los caseros tenemos aún más miedo a alquilar a personas vulnerables"

Los propietarios particulares cada vez tienen más reparos a poner sus viviendas en alquiler, especialmente cuando los posibles inquilinos se encuentran en una situación económica delicada, por el miedo a que dejen de pagar.

Al menos, así lo asegura el empresario ilicitano David Canales, quien tiene tres pisos de alquiler. El arrendador advierte de que el miedo a las consecuencias legales y económicas de un impago está condicionando las decisiones de los pequeños caseros, que según la Ley de Vivienda es aquella persona con menos de 10 pisos, -5 en zonas tensionadas-.

La situación se enmarca en la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España, marcada por la escasez de oferta, el aumento de los precios y las dificultades de muchas familias para encontrar un inmueble que se ajuste a sus posibilidades económicas.

A este escenario se suma la incertidumbre que generan los cambios normativos y los distintos decretos aprobados en materia de vivienda. Un contexto que, según denuncian algunos propietarios, está llevando a particulares a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler o directamente a venderlos para evitar posibles problemas.

El efecto puede ser contrario al que persiguen las medidas, ya que si hay menos viviendas disponibles y la competencia entre los inquilinos aumenta, los precios pueden seguir subiendo y los propietarios pueden endurecer todavía más los requisitos para seleccionar a sus futuros arrendatarios.

"5.000 viviendas ya se han retirado del mercado de alquiler", aseguraba David Canales a el programa de 'LaSexta Xplica' hace unas semanas tras la publicación de los nuevos decretos de vivienda.

El empresario, que también compartió su intervención en su perfil de TikTok, pone el foco en el temor que existe entre los pequeños propietarios a alquilar sus viviendas a personas que puedan ser consideradas vulnerables.

Canales asegura que las viviendas que ya se han retirado del mercado, posiblemente "no volverán". Una decisión que relaciona directamente con la inseguridad que, a su juicio, sienten los arrendadores ante el actual marco regulatorio.

"Los caseros aún más tenemos miedo a alquilar a personas en riesgo de exclusión social, en riesgo de vulnerabilidad", afirma durante su intervención.

El propietario considera que esta situación puede terminar perjudicando precisamente a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda.

Si los arrendadores temen las consecuencias de alquilar a una persona que pueda encontrarse en situación de vulnerabilidad, pueden optar por seleccionar perfiles con mayor solvencia económica y garantías de pago.

"Eliminar la etiqueta"

Ante este escenario, Canales plantea modificar el tratamiento de la vulnerabilidad dentro de las relaciones entre propietarios e inquilinos. En concreto, defiende que "se debería eliminar la etiqueta de vulnerabilidad en las relaciones arrendaticias".

Su argumento es que mantener esta figura dentro del marco del alquiler puede generar un efecto disuasorio entre los pequeños propietarios. "Nadie en su sano juicio va a querer alquilar" a personas vulnerables, sostiene.

El empresario aclara que no cuestiona el derecho de cualquier ciudadano a disponer de una vivienda digna. De hecho, reconoce que cualquier persona "con todo su derecho debe tener una vivienda digna".

Sin embargo, considera que la responsabilidad de garantizar ese derecho no debe recaer sobre los particulares que ponen sus inmuebles en alquiler. "El pequeño propietario no es la persona que le tiene que dar protección social, sino la administración pública", sentencia.

Canales reclama así que las administraciones asuman la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar esa responsabilidad a los pequeños arrendadores.

Mientras tanto, el temor a los impagos y a las consecuencias de determinados procedimientos puede seguir condicionando la oferta de viviendas disponibles para alquilar.