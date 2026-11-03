El interior de otra vivienda del Residencial 'El Drago' en Villajoyosa Inmobiliaria Plaça Major Facebook

Salen a subasta pública una vivienda de 80 m2 y su garaje, tasados por 139.000 €: edificio con piscina y jardín

Una vivienda de más de 80 metros cuadrados y una plaza de garaje salen a subasta pública en La Vila Joiosa. Los dos inmuebles, situados en un residencial con piscina y jardín, cuentan con una tasación conjunta de 139.118,10 euros y forman parte de un procedimiento de la Agencia Tributaria publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La subasta permanece abierta desde el 27 de octubre y tiene como fecha de conclusión el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas. Los interesados pueden consultar las condiciones y presentar sus pujas a través del Portal de Subastas del BOE.

Sin embargo, la operación incluye varias advertencias que conviene tener en cuenta antes de participar. El anuncio señala que los dos inmuebles están ocupados como vivienda habitual y que se desconoce el derecho que ostenta la persona que reside en ellos.

Cómo funcionan las subastas

Las subastas públicas del BOE permiten adquirir bienes procedentes de procedimientos administrativos o judiciales. Entre ellos figuran viviendas, garajes, terrenos y otros inmuebles que salen a la venta para hacer frente a deudas pendientes.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de encontrar propiedades por debajo de su valor de tasación. Además, el portal permite consultar las características de los bienes, las cargas registrales y las condiciones de cada procedimiento antes de presentar una oferta.

No obstante, participar también implica riesgos. El precio de tasación no garantiza que el inmueble pueda adquirirse por esa cantidad ni que su situación jurídica y posesoria esté resuelta. Por eso, es fundamental revisar las cargas, comprobar si existen ocupantes y calcular los posibles gastos adicionales.

Una vivienda y garaje

En este caso, la subasta incluye dos bienes ubicados en el número 14 de la avenida Pianista Gonzalo Soriano, dentro del residencial El Drago, fase II, en La Vila Joiosa.

La vivienda corresponde a una tercera planta de la escalera dos y tiene una superficie de 81,86 metros cuadrados. Según la descripción del BOE, se trata de una propiedad de tipo F cuyo pleno dominio se transmite en su totalidad.

El segundo inmueble es una plaza de aparcamiento abierta, identificada con el número 95 y situada en la segunda planta del sótano. Su superficie alcanza los 18,71 metros cuadrados.

Ambos bienes se subastan conjuntamente y cuentan con una tasación de 139.118,10 euros. El anuncio establece un depósito de 381,34 euros para participar y tramos de puja de 500 euros. No existe una puja mínima fijada.

Según el anuncio de una inmobiliaria de la zona de otra vivienda situada en la misma urbanización y con fecha de 2022, este residencial cuenta con "ascensor, piscina comunitaria y zona ajardinada".

Ocupados y con cargas

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es la situación posesoria. La Agencia Tributaria advierte expresamente de que "los inmuebles se encuentran ocupados como vivienda habitual" y reconoce que "se desconoce el derecho que posee el ocupante sobre el inmueble".

Además, las propiedades soportan dos cargas preferentes que recaen conjuntamente sobre la vivienda y el garaje. La primera corresponde a una hipoteca, cuyo importe pendiente asciende a 123.316,66 euros, según los datos del 16 de julio de 2025.

La segunda deuda corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social y alcanza los 8.174,62 euros, con fecha de referencia del 26 de agosto de 2025.

El organismo también advierte de que "el adjudicatario deberá hacer frente a los intereses que se devenguen y que se encuentren pendientes". Por otra parte, ninguno de los dos inmuebles es visitable, según la información publicada en el portal.

La subasta, identificada con la referencia SUB-AT-2026-26R4686001333, concluye el 16 de noviembre a las 18.00 horas.