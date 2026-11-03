Mari Eva, vecina de Virgen del Remedio: "Se necesitan soluciones para frenar el deterioro del barrio"

Virgen del Remedio arrastra desde hace años fama de ser uno de los barrios más conflictivos de Alicante. Sin embargo, quienes conocen la zona de primera mano defienden que la realidad es mucho más compleja. "No es más peligroso que otros barrios de la ciudad", sostiene Mari Eva Coloma, presidenta de la Asociación de Vecinos, que recuerda que detrás de esa imagen hay un barrio de familias trabajadoras que lleva décadas intentando salir adelante.

Su origen se remonta a las décadas de 1960 y 1970, cuando numerosas familias procedentes de Murcia y Albacete llegan a Alicante para trabajar, muchas de ellas vinculadas al sector de la construcción.

Con el paso de los años, Virgen del Remedio se convierte en un barrio multicultural, pero también acumula problemas de deterioro urbanístico, dificultades económicas y falta de accesibilidad que afectan especialmente a sus vecinos más mayores.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Mari Eva Coloma, que acaba de trasladar las reivindicaciones del barrio al Congreso de los Diputados, durante un encuentro celebrado a finales de septiembre. La presidenta vecinal pone el foco en el estado de los edificios, la subida de los precios de la vivienda, el absentismo escolar y el abandono de algunos espacios públicos.

Frente a este diagnóstico vecinal, el Ayuntamiento de Alicante defiende las actuaciones que desarrolla en la zona. El consistorio destaca la rehabilitación de 264 viviendas, la reurbanización de varias calles y las mejoras en Parque Lo Morant, además del proyecto de reconstrucción del instituto del barrio.

Comunidades con dificultades

Uno de los principales problemas que señala Coloma es la falta de ascensores en buena parte de los edificios construidos durante las décadas de 1960 y 1970. En varias zonas predominan los inmuebles de cuatro y cinco plantas sin ascensor, una situación que dificulta que las personas mayores puedan permanecer en sus viviendas.

La presidenta recuerda que un estudio de 'Arquitectos Sin Fronteras' elaborado hace más de dos décadas concluyó que "un 80% de los edificios sí se podían poner" ascensores mediante distintas soluciones técnicas. Sin embargo, muchas comunidades no pueden asumir el coste de las obras ni su mantenimiento posterior.

A esta dificultad se suman los impagos de cuotas y los problemas de gestión de algunos bloques. Coloma denuncia que hay comunidades en las que solo tres o cuatro propietarios hacen frente a gastos básicos, como la electricidad de las zonas comunes.

También alerta de ocupaciones irregulares y de la actuación de grupos que, según su relato, acceden a viviendas para después exigir dinero a terceros.

Por eso, plantea que el Ayuntamiento facilite gestores administrativos que ayuden a las comunidades a organizar sus cuentas y mantener los edificios.

Alquileres de hasta 800€

La vivienda es otra de las preocupaciones de la asociación. Coloma asegura que los precios han subido con fuerza en los últimos años y pone como ejemplo los alquileres de hasta 800 euros mensuales en quintas plantas sin ascensor. También señala que se llegan a pedir 400 euros por una habitación.

En el mercado de compraventa, afirma que viviendas que antes se vendían por unos 40.000 euros se ofertan ahora por cantidades de entre 100.000 y 130.000 euros. La presidenta atribuye esta evolución a la falta de oferta y reclama a las administraciones que impulsen vivienda pública en alquiler a precios asequibles.

Educación y convivencia

La convivencia entre vecinos de distintas procedencias forma parte de la realidad diaria de Virgen del Remedio. Coloma defiende que "toda la gente buena que venga a sacarse un porvenir es bienvenida" y considera que el respeto mutuo es fundamental para mantener la cohesión social.

La portavoz recuerda que la convivencia entre personas de distintos países, religiones y tradiciones no se sostiene sola, sino que exige una inversión económica y social constante por parte de las administraciones. "A todos los políticos les encanta la multiculturalidad, pero la multiculturalidad la tienes que pagar".

También destaca el trabajo de los centros educativos y proyectos como 'Cuatro Bandas', impulsado desde el IES Virgen del Remedio. No obstante, lamenta la reducción de la figura del mediador socioeducativo en institutos con alumnado de más de 40 nacionalidades.

En materia educativa, expresa su preocupación por el absentismo escolar desde edades tempranas y pide un mayor seguimiento de las administraciones y los servicios sociales. Además, pone en valor la labor del Centro Alberto Barrios, donde se imparten clases de alfabetización para personas que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir.

El estado del parque

El mantenimiento de los espacios públicos también ocupa un lugar destacado entre las reivindicaciones vecinales. Coloma critica el deterioro del parque Lo Morant, que cuenta con 130.000 metros cuadrados y abrió en 1987.

Según explica, la falta de personal de mantenimiento ha afectado a zonas como la rosaleda y a instalaciones deportivas, vestuarios, la cafetería y la antigua biblioteca.

La presidenta recuerda que los vecinos llevan años reclamando inversiones para recuperar el recinto y considera que las obras no pueden seguir acumulando retrasos. También apunta a deficiencias en la limpieza y el mobiliario urbano de distintas calles del barrio.

Rehabilitación municipal

El Ayuntamiento señala que el Plan de Barrios contempla la rehabilitación de siete bloques, distribuidos en 22 portales, con un total de 264 viviendas. Las obras incluyen mejoras de eficiencia energética, conservación, salubridad, seguridad y accesibilidad. Dos de los edificios, situados en Ávila 3 y Presbítero Gisbert 2, incorporan la instalación de ascensores.

Esta intervención se complementa con la reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló y Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila.

El contrato, adjudicado a Pavasal por 3.623.950 euros y cofinanciado con fondos europeos, incluye dos supermanzanas de prioridad peatonal, la ampliación de aceras, nuevo mobiliario, farolas LED y la reforma de una plaza entre Villa de Chiva y la calle Granada.

El consistorio también indica que invierte 108.000 euros en el parque Virgen del Remedio, con trabajos para reparar muros y aceras, corregir problemas de escorrentías, renovar el mobiliario y plantar árboles y arbustos. A estas actuaciones suma la apertura del segundo ecoparque de Alicante, en la calle Barítono Paco Latorre, y el asfaltado de varias calles.

En materia educativa, el Ayuntamiento y la Generalitat proyectan la reposición del IES Virgen del Remedio mediante su derribo y nueva construcción, una actuación que, según el consistorio, se va a licitar próximamente.

Sobre el parque Lo Morant, el Ayuntamiento confirma que "está prevista su rehabilitación integral", aunque explica que tuvo que resolver el contrato con la empresa adjudicataria después de que esta ejecutara únicamente el 2% de los trabajos.

El consistorio añade que la ciudad quedó fuera de los fondos EDIL y que el proyecto "aún está pendiente de financiación".