La brecha productiva de Alicante frente a la media nacional se ensancha por la industria y la construcción

El crecimiento económico de la economía alicantina ha comenzado a distanciarse de forma apreciable de la media que marca el conjunto nacional. Aunque la actividad provincial no ha dejado de expandirse y ha conseguido recuperar cierta tracción respecto a los primeros compases del ejercicio, la distancia que la separa de la media estatal continúa ensanchándose.

Según revelan los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 del Indicador Sintético de la Actividad Económica de la Provincia de Alicante, elaborado por el Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio de Alicante con el patrocinio de Banco Sabadell, la producción provincial a precios corrientes experimentó un avance interanual del 3,6%.

Pese a que esta cifra supera el 3,1% registrado en el tramo inicial del año, queda sensiblemente lejos del vigor mostrado por el conjunto de la economía española, cuyo Producto Interior Bruto repuntó un 5,5% en idéntico periodo.

Si se examina la totalidad del primer semestre, la conclusión es idéntica, con una subida provincial acumulada del 3,4% que palidece frente al 5,8% computado a nivel nacional. Esta disparidad de magnitudes pone de relieve una evidente pérdida de convergencia territorial que responde a problemas estructurales bien localizados en el mapa productivo alicantino.

El origen directo de este desacople estriba en la debilidad acusada de la industria alicantina y en el abrupto enfriamiento experimentado por el negocio del ladrillo. Mientras otros territorios encuentran en las manufacturas una palanca de consolidación, las factorías alicantinas encadenan periodos instaladas en un terreno contractivo.

En el segundo trimestre, el valor añadido bruto industrial profundizó su deterioro hasta marcar un retroceso del 2,3% interanual, empeorando el balance del trimestre previo. Esta involución fabril se refleja en un estancamiento tangible de las plantillas y en una reducción continuada de las empresas activas dentro del sector.

Aunque las exportaciones orientadas a los socios comunitarios y a la zona euro conservan cierta capacidad de resistencia, el comercio exterior dirigido a terceros países sufre el golpe de las tensiones geopolíticas, las trabas arancelarias y el efecto perjudicial derivado de la apreciación de la moneda única europea.

A este cuadro de contracción manufacturera se ha sumado el menor dinamismo de la construcción, una actividad que durante los ejercicios precedentes había operado como uno de los principales motores de tracción. El sector continúa arrojando guarismos positivos, pero su tasa de crecimiento se ha desfondado al pasar de un incremento del 8% en el arranque de año a un tímido 2,6% interanual en el segundo trimestre.

El mercado inmobiliario acusa el encarecimiento generalizado del metro cuadrado, un factor que ejerce de freno para los compradores potenciales y condiciona los proyectos futuros. De este modo, aunque el volumen de viviendas terminadas aún refleja las obras concluidas de ciclos pasados, las estadísticas constatan una caída en las viviendas que se inician y un repliegue en las compraventas, una retracción especialmente perceptible en el segmento de las adquisiciones suscritas por compradores extranjeros.

El diferencial negativo con España no se ha traducido en un frenazo más agudo gracias al sólido comportamiento del sector terciario, que mantiene el pulso de la provincia gracias a la demanda turística. Las actividades de servicios lograron elevar su tasa de crecimiento hasta el 4,8% interanual, apuntaladas fundamentalmente por el área de comercio, transporte y hostelería, cuyo avance se disparó hasta el 7,2% interanual.

El constante desembarco de turistas internacionales y el incremento de su gasto en el destino dinamizaron intensamente los servicios vinculados a los viajes y al transporte de pasajeros, permitiendo sostener la creación de empleo y la aparición de nuevas firmas. No obstante, este empuje exterior convive con la debilidad de las ventas en el comercio minorista convencional, reflejo inmediato de la cautela de las familias residentes ante el coste de la vida.

Por su parte, el campo alicantino apenas logró un crecimiento casi plano del 0,2%, aliviado por los avances en la regulación laboral de trabajadores pero ahogado por los elevados costes operativos. El diagnóstico general deja en evidencia que Alicante no podrá recuperar la senda de la convergencia nacional fiando su destino de forma casi exclusiva a la fortaleza del turismo mientras su industria permanezca en números rojos y la construcción pierda intensidad.