Está en vigor: los trabajadores pueden ausentarse hasta 4 días cobrando su sueldo por emergencias familiares

Los trabajadores pueden ausentarse de su puesto por emergencias familiares que requieran su presencia inmediata y cobrar esas horas como si hubieran trabajado. Este derecho, recogido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, permite disfrutar de un permiso retribuido equivalente a cuatro días al año, siempre que se cumplan los requisitos.

¿Qué situaciones permiten solicitarlo? ¿Es necesario justificar la ausencia? ¿Puede la empresa descontar esas horas de la nómina? Son algunas de las dudas que surgen entre los empleados cuando necesitan atender una urgencia familiar.

El Estatuto de los Trabajadores recoge los derechos laborales en estas circunstancias y establece las condiciones para disfrutar de los permisos retribuidos. Sin embargo, conviene distinguir entre las emergencias familiares y otros supuestos que también permiten ausentarse del trabajo.

Cuándo se puede solicitar

El artículo 37.9 reconoce el derecho a ausentarse por causa de fuerza mayor cuando existen motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes. La norma especifica que debe tratarse de una enfermedad o un accidente que haga indispensable la presencia inmediata del trabajador.

El texto legal establece que "la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor" en estas circunstancias. Por tanto, no se trata de un permiso aplicable a cualquier necesidad familiar, sino a situaciones urgentes que requieren atención inmediata.

La clave está en que la emergencia justifique la ausencia. Una enfermedad repentina de un familiar o un accidente que obligue al empleado a acudir para prestar asistencia pueden encajar en este supuesto, siempre que se cumplan los requisitos legales.

¿La empresa tiene que pagar?

Muchas personas se preguntan si la empresa está obligada a pagarles por esas horas. ¿La respuesta? Sí. El Estatuto de los Trabajadores establece que las horas de ausencia por estas causas deben ser retribuidas hasta el equivalente a cuatro días al año.

En concreto, el artículo 37.9 señala que los empleados tienen derecho a que "sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año".

Esto significa que el permiso no implica una pérdida salarial por las horas justificadas dentro de ese límite. La norma habla de horas equivalentes a cuatro días, por lo que el derecho se refiere al tiempo de ausencia necesario y no necesariamente a cuatro jornadas completas en todos los casos.

¿Hay que justificarlo?

El trabajador puede tener que acreditar el motivo de la ausencia. El propio Estatuto establece que debe aportar,"en su caso, acreditación del motivo de ausencia".

La justificación permite demostrar que la situación responde a una emergencia familiar que exige la presencia inmediata del empleado. Las condiciones concretas para aplicar el permiso se establecen mediante el convenio colectivo o, en su defecto, mediante un acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores.

Por ello, conviene consultar el convenio aplicable para conocer cómo se acredita la urgencia y qué procedimiento debe seguirse para comunicarla.

Otros permisos

El artículo 37 también contempla otras situaciones en las que los trabajadores pueden ausentarse sin perder su remuneración. Entre ellas figuran los cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de determinados familiares o convivientes.

Asimismo, reconoce dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si es necesario desplazarse, el permiso se amplía en dos días.