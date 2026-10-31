David, empresario, sobre la nueva normativa: "Es una chapuza y traerá más carga para los autónomos"

El empresario David Canales ha expresado su rechazo a estas medidas en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok. En su opinión, las nuevas exigencias suponen más trabajo administrativo para las pequeñas y medianas empresas, las micropymes y los autónomos, sin que los trabajadores obtengan beneficios claros.

"Al trabajador no le sirve absolutamente de nada", sostiene Canales, que critica que estas obligaciones incrementen las gestiones que deben asumir los negocios. A su juicio, las medidas se traducen en "a reventarnos más, a llenarnos más de cargas administrativas, a meternos más papeleo".

Uno de los aspectos que aborda el empresario es la descripción del puesto de trabajo. Según explica, hasta ahora bastaba con indicar una categoría profesional vinculada al convenio colectivo, pero la nueva normativa exige concretar por escrito las funciones que desempeña cada empleado.

Canales pone como ejemplo el caso de un auxiliar administrativo y cuestiona la utilidad práctica de esta modificación. "Oh, qué cambio", ironiza al referirse a la obligación de detallar las tareas del trabajador.

También critica las exigencias relacionadas con la jornada y el horario. El empresario recuerda que el registro de la jornada laboral ya se realiza "desde hace muchísimo tiempo", por lo que considera que esta parte de la normativa no supone una mejora para los empleados. "No gana nada", afirma.

Otro de sus reproches se centra en la información salarial. Canales señala que los convenios colectivos ya regulan "hasta la coma" aspectos como el salario base, los complementos y los permisos por enfermedad o los días de asuntos propios.

Por ello, cuestiona que las empresas tengan que incorporar nuevamente esa información a la documentación laboral. El empresario describe esta tarea como un trabajo de "copiar y pegar" y se pregunta: "¿Para qué?".

En cuanto al periodo de prueba, las vacaciones y la formación, considera que buena parte de estos aspectos ya se recogían en los contratos. A su juicio, la principal novedad consiste en especificar "un poquito más el tema de las vacaciones y la formación".

Canales concluye que estas medidas son "chapuzas y milongas" que aumentan la burocracia empresarial. También advierte de que las asesorías tendrán que dedicar más tiempo a estas gestiones y, por tanto, podrían cobrar más a sus clientes.

En su opinión, las empresas tendrán que asumir más trámites "para hacer nada". Finalmente, compara la situación con "el decreto de la vivienda" y califica lo ocurrido de "increíble".

Qué establece el BOE

El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, justifica los cambios con el objetivo de "configurar un nuevo sistema que mejore la transparencia y previsibilidad en las relaciones de trabajo", en cumplimiento de la normativa europea.

Frente a las críticas por el aumento de las gestiones, el preámbulo defiende que la disposición "no impone cargas administrativas innecesarias" y busca evitar trámites que no resulten imprescindibles.

El artículo 3.2.e establece que la información sobre la categoría o el grupo profesional debe incluir "la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo".

En materia salarial, el artículo 3.2.f exige comunicar "la cuantía del salario base y de cada uno de los complementos salariales, indicados de forma separada, así como su periodicidad y método de pago". También contempla los criterios aplicables cuando existen conceptos variables.

Sin embargo, el artículo 3.3 permite recurrir a los convenios colectivos para facilitar esta información, siempre que la referencia "sea precisa y permita identificar claramente las disposiciones aplicables".

La norma también exige especificar "la duración y la distribución horaria de la jornada ordinaria de trabajo diaria, semanal y anual", así como las condiciones del trabajo nocturno o a turnos, los acuerdos sobre horas extraordinarias y "la duración de las vacaciones y el procedimiento por el que se fijará el periodo o periodos de su disfrute".

Por último, el artículo 3.2.h obliga a indicar "la duración concreta" del periodo de prueba y las obligaciones relacionadas con las evaluaciones. El artículo 3.2.i incorpora expresamente el deber de informar sobre "el derecho a formación proporcionada por la empresa".

Describir toda esta información podría suponer más trabajo para la empresa. Sin embargo, sí que podría ayudar al trabajador a estar más al tanto sobre algunos aspectos de su trabajo, mirando solo el contrato, y sin necesidad de consultar el convenio colectivo de su sector, algo que suele causar dudas entre los trabajadores.