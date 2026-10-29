En vigor: la pensión de viudedad ya se puede solicitar sin estar registrado como pareja de hecho si hay hijos en común

La pensión de viudedad permite acceder a la prestación sin haber inscrito oficialmente la pareja de hecho si existen hijos en común, siempre que se acredite una convivencia estable durante los dos años anteriores al fallecimiento. Así lo establece el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, que modifica los requisitos de acceso a esta ayuda de la Seguridad Social.

La reforma busca eliminar obstáculos administrativos que dejan sin protección a personas que mantienen una relación estable, pero no formalizan su unión ante un registro público o mediante documento notarial.

Hasta ahora, la normativa exige, como regla general, acreditar la inscripción como pareja de hecho o la formalización de la unión mediante documento público con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento, además de demostrar cinco años de convivencia. La nueva regulación introduce una excepción para las parejas con descendencia compartida.

Dos años de convivencia

El cambio legislativo establece que, cuando existen hijos en común, no resulta necesario acreditar la inscripción previa de la pareja de hecho. El requisito pasa a ser demostrar una convivencia estable y notoria durante al menos dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento.

La norma especifica que "dicha convivencia deberá ser acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento". Esta modificación también se aplica a los funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La notaria de Alicante

La notaria de Alicante María Cristina Clemente Buendía ha explicado también en sus redes sociales las consecuencias de esta reforma, especialmente para quienes perdieron a su pareja y vieron denegada la prestación por no haber formalizado oficialmente la relación.

Según señala, estas personas tienen, desde el 21 de octubre, "una nueva oportunidad de solicitar y obtener esa pensión de viudedad".

La profesional aclara que es necesario haber tenido "al menos un hijo en común ya sea mayor o menor de edad", además de acreditar los dos años de convivencia anteriores al fallecimiento mediante el certificado de empadronamiento.

La solicitud puede presentarse "bien a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o si lo prefieres de forma presencial ante cualquiera de sus centros de atención e información".

La reforma también contempla los fallecimientos anteriores a su entrada en vigor. Quienes no pudieron acceder a la prestación con la legislación anterior pueden solicitar su reconocimiento si cumplen las nuevas condiciones.

Para ello, disponen de un plazo improrrogable de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley. Este mismo periodo se aplica a la rehabilitación de pensiones previamente suspendidas o denegadas.

Clemente Buendía recuerda que "el derecho a la pensión de viudedad no prescribe nunca", por lo que el tiempo transcurrido desde el fallecimiento no impide presentar la solicitud. Sin embargo, esto no significa que se puedan cobrar todas las mensualidades atrasadas.

La norma establece que "la pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud".

La notaria advierte, además, de que el real decreto-ley "está pendiente de convalidación", aunque "ahora mismo está en vigor y produce todos sus efectos".