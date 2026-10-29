¿Ilusión o contradicción?: por qué la Comunitat Valenciana creó empleo mientras se llenó de parados en verano

La temporada estival ha estado marcada en el mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana por una contradicción: más contrataciones y al mismo tiempo más desempleo. Los datos publicados ayer por el Portal Estadístico de la Generalitat han roto la narrativa convencional de los flujos laborales que tradicionalmente explica cómo si el empleo aumenta, la economía crece y disminuye el desempleo; si el paro aumenta, el sistema hace aguas y se advierte la llegada de un estancamiento o recesión.

La última radiografía laboral de la Comunitat Valenciana desafía ese relato al presentar un escenario en el que coexisten un récord histórico de personas trabajando y un repunte desconcertante del desempleo. Para comprender esta aparente anomalía no basta con mirar los fríos datos totales, sino que es imprescindible seguir el rastro de los flujos laborales que mueven a las personas entre el empleo, el desempleo y la inactividad.

Es precisamente en ese tránsito donde se revela la verdadera encrucijada del empleo en la región, un territorio condicionado por la inercia del turismo estival y por una marea de jóvenes que se asoman al mercado de trabajo para encontrarse con una puerta entreabierta.

"El número de personas que estaban paradas hace tres meses y ahora no lo están se sitúa en 160.000 cifra inferior en 7.800 personas respecto al trimestre anterior y superior en 8.000 personas respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el flujo total de entradas al paro alcanza las 181.900 personas, 50.700 personas por encima respecto al trimestre anterior y 7.600 personas más respecto al mismo trimestre del año anterior", señala el análisis de Portal Estadístico.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la economía autonómica experimentó un fenómeno que desmiente la idea de una crisis de destrucción productiva. Las empresas no expulsaron a sus trabajadores de forma masiva hacia las listas del paro, sino que el incremento del desempleo vino empujado por un caudal de personas que antes ni siquiera computaban como demandantes de empleo.

Es el flujo directo desde la inactividad hacia la búsqueda activa, un trasvase protagonizado principalmente por estudiantes que culminan sus ciclos formativos o grados universitarios en junio y deciden inscribirse de inmediato en las oficinas de empleo, sumados a perfiles atraídos por la tradicional efervescencia de la temporada alta.

La economía autonómica demostró una notable capacidad para absorber a parte de estos nuevos aspirantes, pero la velocidad a la que se incorporaron desbordó por completo el ritmo de absorción del tejido productivo, transformando el entusiasmo de la activación en un engrosamiento estadístico de la desocupación.

Este choque entre oferta y demanda se agrava por el carácter marcadamente estacional de los sectores que tradicionalmente hacen de puente para el primer empleo. La provincia de Alicante volvió a actuar como la gran turbina del trimestre gracias a la fortaleza del sector hostelero y los servicios turísticos, facilitando contratos rápidos pero intrínsecamente volátiles.

En contraste, Valencia y Castellón mostraron dinámicas más contenidas, donde la industria y los servicios avanzados no cuentan con la flexibilidad ni la inmediatez necesarias para absorber a este contingente recién graduado de manera instantánea.

El resultado es una paradoja: mientras las zonas costeras disfrutan de un trimestre de contrataciones aceleradas que suelen evaporarse con la llegada del otoño, los núcleos urbanos e industriales retienen a una bolsa creciente de jóvenes atrapados en la casilla de salida, con una tasa de desempleo en la franja menor de veinticinco años que sigue superando con holgura la media estatal.

El verdadero desafío que plantean estos datos no reside en calibrar si el verano ha sido más o menos boyante, sino en entender la fragilidad del circuito que conecta las aulas con la nómina en la Comunitat Valenciana. La activación masiva de la juventud es, en principio, un síntoma de pulso demográfico y confianza en el futuro, pero si el sistema solo es capaz de recibirlos mediante vacantes provisionales ligadas a la canícula o dejándolos a la espera de una oportunidad en sectores de mayor valor añadido, la paradoja continuará reproduciéndose año tras año.