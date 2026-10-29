Entró en vigor: los trabajadores no pueden estar de prueba más de 1 mes en contratos temporales de corta duración

Los trabajadores contratados temporalmente durante seis meses o menos no pueden tener un periodo de prueba superior a un mes, con carácter general. La normativa laboral establece este límite para regular el tiempo durante el que la empresa y el empleado comprueban si las condiciones del puesto se ajustan a sus necesidades.

Esta cuestión genera dudas frecuentes entre los trabajadores, especialmente sobre cuánto puede durar el periodo de prueba, si la empresa puede prescindir de ellos durante ese tiempo o si tienen los mismos derechos que el resto de la plantilla.

Ante cualquier duda, lo mejor es consultar el Estatuto de los Trabajadores. Su artículo 14 recoge las condiciones que deben cumplir las empresas y los empleados durante esta fase de la relación laboral.

¿Qué dice el Estatuto

El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores establece que el periodo de prueba debe acordarse por escrito y respetar los límites fijados en los convenios colectivos. Cuando no existe un pacto específico en esta materia, la norma contempla diferentes duraciones máximas según el tipo de contrato y las características del trabajador.

En el caso de los contratos temporales de duración determinada que no superan los seis meses, el Estatuto establece que "el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo".

Por tanto, es necesario comprobar qué establece el convenio aplicable antes de determinar cuál es el límite concreto. Además, el Estatuto fija, con carácter general y en ausencia de pacto en convenio, un máximo de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para los demás trabajadores.

En empresas de menos de 25 empleados, el límite para quienes no son técnicos titulados es de tres meses, sin perjuicio de la regla específica para los contratos temporales de hasta seis meses.

¿Puede la empresa despedir?

Durante este periodo, la persona contratada mantiene los derechos y obligaciones correspondientes a su puesto como si formara parte de la plantilla. Sin embargo, la relación laboral puede finalizar a petición de cualquiera de las partes mientras dure la prueba.

La norma establece una protección específica para las trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad. La decisión empresarial de finalizar la relación durante este periodo es nula, salvo que existan motivos ajenos al embarazo o la maternidad.

El Estatuto también impide que la empresa acuerde un nuevo periodo de prueba cuando el trabajador ya ha realizado las mismas funciones anteriormente en esa compañía, con independencia de la modalidad de contratación. En ese supuesto, el pacto es nulo.

Además, si transcurre el periodo de prueba sin que ninguna de las partes ponga fin a la relación laboral, el contrato produce plenos efectos y el tiempo trabajado cuenta para calcular la antigüedad en la empresa.

"Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes", concluye el artículo 14.