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Sale a subasta pública un chalé de dos plantas y 205 m2 en Benidorm, por un valor de 240.000 euros

Encontrar una vivienda por debajo de su precio habitual de mercado es una de las posibilidades que ofrecen las subastas públicas. En Benidorm, un chalé de dos plantas y 205 metros cuadrados de superficie construida sale a subasta con un valor de 240.000 euros, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El procedimiento, identificado con la referencia SUB-JA-2026-262940, comenzó el 20 de octubre y tiene prevista su conclusión el 9 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas. Por el momento, el inmueble no ha recibido ninguna puja.

Una de las principales ventajas de las subastas públicas es la posibilidad de adquirir un inmueble por un precio inferior al que tendría en el mercado inmobiliario. El importe final depende de las ofertas de los participantes y de las condiciones particulares de cada procedimiento.

El chalé de Benidorm constituye un ejemplo de estas oportunidades. El BOE fija su valor de subasta en 240.000 euros, aunque esa cantidad no garantiza que la vivienda pueda adquirirse por ese importe ni que coincida con su valor de mercado.

Además, el procedimiento no establece una puja mínima. Los tramos entre ofertas son de 4.800 euros, por lo que los participantes deben tener en cuenta esta condición antes de presentar sus propuestas.

Los riesgos de la puja

Las subastas también presentan inconvenientes. Antes de participar, es fundamental conocer el estado del inmueble, su situación jurídica y las posibles cargas que puedan afectarlo. En este caso, el anuncio indica que la situación posesoria de la vivienda "no consta" y tampoco especifica si es posible visitarla.

Otro aspecto que deben considerar los interesados es el dinero necesario para participar. El depósito exigido asciende a 12.000 euros, una cantidad que debe constituirse para poder pujar.

Además, la operación también puede implicar gastos adicionales que conviene calcular previamente.

Cómo participar en la subasta

El inmueble se encuentra en el paraje Armanello, número 4, de Benidorm en la provincia de Alicante. Según la descripción del BOE, se trata de una "vivienda chalet en Benidorm paraje Armanello" que consta de dos plantas y tiene una superficie total construida de 205 metros cuadrados.

La subasta es judicial y se tramita a través del Portal de Subastas del BOE. Para participar, es necesario registrarse en la plataforma, iniciar sesión y constituir el depósito establecido por la autoridad gestora, que en este caso es de 12.000 euros.

El procedimiento depende de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm, plaza número 1, y permanece abierto hasta el 9 de noviembre de 2026 a las 18.00 horas.