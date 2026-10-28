Daniel, propietario de 17 pisos: "Los decretos de vivienda reducen la oferta de alquiler al generar incertidumbre"

"Creo que más que beneficiar perjudican". Así resume Daniel Almira, inversor inmobiliario de Elche y director de ViviendaSpain, el impacto de los últimos decretos de vivienda en el mercado del alquiler.

A su juicio, las nuevas medidas generan incertidumbre entre los propietarios, frenan las decisiones de inversión y reducen la oferta de inmuebles disponibles, una situación que puede presionar al alza los precios.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Almira sobre las consecuencias de estos cambios normativos, la evolución del mercado del alquiler y las posibles soluciones a las dificultades de acceso a la vivienda en España.

El inversor cuenta actualmente con siete pisos destinados al alquiler tradicional y un chalet vacacional. Además, comparte al 50% con un socio dos edificios en el centro de Elche que proyectan transformar en 17 estudios independientes. Una vez finalizadas las obras, calcula que su patrimonio alcanzará entre 16 y 17 viviendas.

La oferta de alquiler cae

Para explicar el impacto de los decretos, Almira se apoya en el seguimiento que realizó de los anuncios publicados en portales inmobiliarios. Según relata, el día previo a la votación de las medidas en el Congreso contabilizó 78.500 viviendas en alquiler en España. Dos días después, la cifra había descendido hasta las 71.000.

El inversor calcula que esa diferencia representa una caída del 8% de la oferta disponible. A su juicio, el temor a los cambios legislativos lleva a algunos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado mientras esperan a conocer las consecuencias de las nuevas medidas.

Esta incertidumbre también afecta, según explica, a quienes se plantean comenzar a invertir en vivienda. Desde su empresa, asegura que percibe una mayor cautela entre los inversores, especialmente entre aquellos que todavía no tienen experiencia en el sector.

Más demanda y presión

Almira sostiene que la reducción de la oferta agrava el desequilibrio entre propietarios e inquilinos. Como ejemplo, señala que antes recibía unas 30 llamadas por cada vivienda que anunciaba en alquiler, mientras que ahora llega a recibir 45.

El aumento de las solicitudes permite observar, según su interpretación, la presión que soporta el mercado. El inversor advierte de que algunos propietarios elevan las rentas de forma preventiva ante la incertidumbre jurídica y los posibles problemas que puedan surgir durante la vigencia de los contratos.

En este contexto, sitúa algunos alquileres de Elche en los 730 o 740 euros mensuales. A su juicio, las restricciones no resuelven la escasez de viviendas y pueden contribuir a encarecer las rentas si cada vez hay menos inmuebles disponibles.

También critica las prórrogas obligatorias de los contratos hasta diciembre de 2028, porque considera que limitan la capacidad de los propietarios para recuperar sus viviendas cuando necesitan venderlas o disponer de liquidez.

Aumentar la oferta de vivienda

Frente a las medidas regulatorias, Almira defiende facilitar la construcción de nuevos inmuebles y fomentar la participación de los promotores privados. También propone revisar la normativa urbanística para permitir construir en parcelas de suelo rústico más pequeñas.

En concreto, plantea reducir la superficie mínima edificable de los 10.000 metros cuadrados actuales a entre 1.000 y 2.000, una modificación que, según su planteamiento, permitiría acceder a terrenos más económicos e instalar viviendas modulares.

Además, reclama incentivos para incrementar la promoción residencial y desarrollar vivienda pública de alquiler social, así como destinar más recursos públicos a políticas residenciales.

El inversor considera que el acceso a la vivienda seguirá siendo complicado para quienes no disponen de suficientes ahorros para comprar.

Por eso, advierte de las consecuencias que puede tener una nueva reducción de los inmuebles disponibles para alquilar: "Con estos decretos, que están haciendo tensa la situación y están retirando viviendas del mercado, los precios van a seguir subiendo", concluye.