David, propietario de 3 pisos de alquiler: "La administración es la que debe ocuparse de las familias vulnerables"

Los cambios normativos en materia de vivienda están llevando a algunos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler ante el temor a los impagos y las dificultades para recuperar sus viviendas.

David Canales es uno de ellos. Después de alquilar tres pisos, ha decidido cambiar de modelo porque considera que la protección de las familias vulnerables debe recaer en las administraciones públicas y no en los particulares.

"Estos decretos y este populismo lo único que está haciendo es poner miedo a los caseros", explica en una entrevista para À Punt. En su opinión, las medidas regulatorias generan inseguridad entre quienes destinan sus ahorros a comprar una vivienda para obtener unos ingresos complementarios.

Propietarios desprotegidos

Canales defiende que la mayoría de los arrendadores son pequeños propietarios que han conseguido sus inmuebles con esfuerzo, ahorros o herencias. Según las cifras que aporta, el 92% de los caseros pertenece a este grupo.

Por ello, rechaza que los particulares tengan que asumir las consecuencias de los problemas sociales relacionados con la vivienda. "Esa protección social la tiene que dar la administración pública, no los caseros con nuestras propiedades", afirma.

El propietario asegura que los alquileres representan un complemento a su salario y que no está dispuesto a asumir los riesgos que, a su juicio, genera la normativa. Explica que se anticipó a la situación y decidió rescindir los contratos cuando llegaran a su vencimiento.

Además, sostiene que la publicación de las nuevas medidas provocó la salida de más de 5.000 viviendas de los portales inmobiliarios durante la primera semana. Una retirada de la oferta que, según advierte, puede dificultar todavía más el acceso al alquiler.

De los pisos a los locales

David Canales ha contado su experiencia en À Punt, donde ha explicado por qué ha cambiado su estrategia de inversión. Tras abandonar el alquiler residencial, ha vendido sus viviendas para adquirir locales comerciales arrendados a sociedades.

El motivo, asegura, es la mayor seguridad que encuentra en este tipo de operaciones. "Con las sociedades sabes que si tienes algún impago en 4 días puedes desahuciarlos", señala.

También denuncia el estigma que, en su opinión, sufren los pequeños propietarios. "Dices que tienes tres viviendas y ya eres un especulador, un gran tenedor o un explotador de familias", lamenta. En su caso, insiste en que sus inmuebles son "fruto de mi trabajo y mi esfuerzo".

Menos oferta

Canales advierte de que las restricciones también perjudican a quienes buscan una vivienda. Pone como ejemplo Elche y la demanda de habitaciones vinculada a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, que recurren a esta opción porque no pueden asumir el coste de un piso completo.

A su juicio, las limitaciones al alquiler por habitaciones reducen las alternativas disponibles para jóvenes y familias. Su diagnóstico es contundente: "Encontrar un piso en mi ciudad o en cualquier otra ciudad de España es casi imposible".

El propietario reclama que las administraciones asuman la responsabilidad de atender a las familias vulnerables sin trasladar esa obligación a los arrendadores particulares. De lo contrario, advierte, "pequeños propietarios tipo yo vamos saliendo corriendo del mercado".