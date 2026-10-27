Colas en Action para conseguir el armario de almacenaje más elegante para este otoño: 2 colores por 9,95 €

Mantener el orden en casa sin gastar demasiado es posible con el nuevo armario de almacenaje plegable de Action. La cadena ofrece este práctico accesorio por 9,95 euros, un precio rebajado desde los 14,95 euros anteriores.

Disponible en dos colores, marrón y blanco, permite guardar pequeños objetos y aprovechar mejor el espacio en cualquier estancia del hogar.

Con unas medidas de 50,5 x 38 x 39 centímetros, este mueble combina funcionalidad y diseño para quienes buscan soluciones de almacenaje que también encajen con la decoración de casa.

Mantener el orden

Una de las principales ventajas de este producto es su distribución interior. Cuenta con cuatro compartimentos de 15 x 23 x 34 centímetros cada uno, pensados para guardar objetos pequeños como juguetes, cables o material de oficina.

Action destaca su versatilidad y explica en su página web que la caja resulta práctica porque "se puede plegar y desplegar y los compartimentos individuales se pueden extender". Esta característica permite adaptar el espacio disponible a las necesidades de cada momento.

Su diseño rectangular facilita su colocación en diferentes rincones de la vivienda, desde el dormitorio hasta el salón o una zona de trabajo. Los dos acabados disponibles permiten elegir entre un aspecto más cálido, con el marrón, o una estética más neutra, con el blanco.

Sirve como asiento

Más allá de su función para guardar objetos, este armario plegable destaca por su capacidad de carga. Según las especificaciones del producto, soporta hasta 80 kilos, una característica que amplía sus posibilidades de uso.

La propia cadena señala que "pueden sentarse en la caja incluso personas de hasta 80 kg". De esta manera, el accesorio puede servir también como asiento auxiliar, siempre dentro del límite de peso indicado por el fabricante.

Su estructura plegable permite recogerlo cuando no se necesita, una ventaja para viviendas con poco espacio o para quienes buscan soluciones de almacenaje fáciles de adaptar.

Armario de almacenaje plegable Action

Dónde encontrarlo

Quienes quieran consultar el producto, con el número 3216158, en las tiendas de la provincia pueden acudir a varios establecimientos de la cadena. En Alicante, Action cuenta con una tienda en la calle José María Hernández Mata, en Florida Baja, con horario de 9.00 a 22.00 horas.

También dispone de un establecimiento en la calle La Huerta, número 11, en San Vicente del Raspeig, abierto de 9.00 a 21.30 horas, y otro en la carretera de Elche a Santa Pola, número 5, en Santa Pola, con el mismo horario. Además, hay varias tiendas más repartidas por el resto de la provincia de Alicante.