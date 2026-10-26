La economía azul sostiene 315.000 empleos en la Comunitat y Alicante lidera el sector con el 41% en la provincia

El mar mueve una parte esencial de la economía valenciana. Las actividades vinculadas al litoral aportan 23.400 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) y sostienen 315.764 empleos, equivalentes al 20% del VAB y al 15% del empleo de la Comunitat Valenciana, según la Estratègia Blava de la Comunitat Valenciana.

Dentro de este conjunto, el turismo costero es el gran motor: concentra 274.227 puestos de trabajo y 18.903 millones de euros de VAB, es decir, cerca del 87% del empleo asociado a la economía azul regional.

Detrás se sitúan el transporte marítimo, con 18.072 empleos y 2.144 millones de euros; las actividades portuarias, con 10.568 empleos y 1.035 millones; los recursos marinos vivos —pesca y acuicultura—, con 8.342 empleos y 959 millones; y la construcción y reparación naval, con 4.417 empleos y 245 millones de euros.

A ellos se añaden las marinas, los clubes náuticos y la matriculación de embarcaciones de recreo, sectores en los que la costa valenciana ocupa una posición destacada en el Mediterráneo. Estas actividades arrastran a su vez a talleres de reparación, acastillaje, comercios especializados, mecánicos navales y negocios emergentes como la biotecnología marina, las energías renovables o la obra civil.

La Vila Joiosa

Para analizar cómo aprovechar este potencial de forma sostenible, la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava —impulsada por la Universitat d’Alacant, la Universidad Miguel Hernández y la Generalitat Valenciana— organiza el III Congreso Internacional de Economía Azul. Será el próximo 30 de octubre, a partir de las 9.30 horas, en el Teatre-Auditori de La Vila Joiosa, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Bajo el lema ‘La experiencia municipal y proyecciones de futuro’, la jornada reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre fondos europeos, innovación, políticas públicas y gobernanza del litoral. El objetivo es favorecer el intercambio entre administraciones, universidades y empresas, y mostrar experiencias de municipios que han convertido la economía azul sostenible en un eje de desarrollo.

Fernando de Rojas Martínez-Parets, profesor de la Universidad Miguel Hernández y director de la Càtedra, subraya que la economía azul “tiene un peso extraordinario en la Comunitat Valenciana”, pero considera necesario avanzar en su reconocimiento y en la coordinación de las políticas públicas relacionadas con el mar. Para él, el congreso debe servir para “poner de manifiesto su importancia económica y social” y lograr que ocupe “el lugar que le corresponde” en las estrategias territoriales.

Motor de la economía azul

La provincia de Alicante ocupa una posición central en este sector: concentra aproximadamente el 41% del empleo azul de la Comunitat Valenciana. Además, seis de los diez municipios más relevantes de la autonomía en esta materia son alicantinos: Alicante, Santa Pola, Dénia, Benidorm, Torrevieja y Calp.

La elección de La Vila Joiosa como sede responde, según De Rojas, a su combinación de pesca, acuicultura, náutica, buceo, tecnología marina y patrimonio arqueológico. La localidad, señala, reúne las condiciones adecuadas para analizar el papel de los municipios en el impulso de una economía azul sostenible.

Cinco miradas sobre el futuro

El programa incluirá cinco ponencias centradas en la financiación, la regulación, la innovación y la colaboración institucional:

- Adrián Noheda Sarrió, director de Innovación de Finnova Foundation, con sede en Bruselas, repasará los fondos y recursos europeos disponibles para el sector.

- Assunção Cristas, coordinadora del Nova Ocean Knowledge Centre de la Universidade Nova de Lisboa, analizará la relación entre economía azul, derecho, políticas públicas, investigación y educación superior.

- Fernando de Rojas Martínez-Parets presentará ‘Municipis Blaus. Una nueva categoría para la política pública azul valenciana’, centrada en el municipio como espacio de articulación de las políticas marítimas y costeras.

- F. Javier Sanz Larruga, director del Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña, expondrá el caso gallego como modelo de cooperación entre empresas, administraciones y universidades.

- Pablo Bou Mira, general manager de la Xarxa BlueNetCat, abordará la transferencia de conocimiento e innovación desde la academia hacia la sociedad.

El congreso busca identificar nuevas oportunidades, reforzar la colaboración entre los agentes implicados y contribuir a que la Comunitat Valenciana aproveche de manera sostenible el potencial económico de su mar y su litoral. La Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava desarrolla actividades de investigación, formación y difusión vinculadas al sector marítimo recreativo y profesional de la Comunitat Valenciana.