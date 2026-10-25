Richard Gracia, empresario: "Ahorrar 60 euros al mes puede suponer 720 euros al año sin cambiar tu estilo de vida"

Ahorrar no siempre exige ganar más dinero. En ocasiones, revisar los recibos, controlar los pequeños gastos y separar una parte del sueldo nada más cobrar permite empezar a acumular dinero sin cambiar apenas los hábitos cotidianos. Así lo explica Richard Gracia, experto en inversión y finanzas personales y CEO de El Método RICO.

El inversor propone a los lectores de EL ESPAÑOL de Alicante revisar los gastos mensuales, automatizar el ahorro y evitar financiar las compras cotidianas. También aconseja crear un fondo para imprevistos antes de dar el paso hacia la inversión.

El primer paso consiste en comprobar cuánto dinero se destina a servicios como la electricidad, la telefonía, internet y los seguros. Según Gracia, muchas personas mantienen contratos durante años sin revisar si existen alternativas más económicas.

"Dedicar una tarde a revisarlos puede generar un ahorro que se repite todos los meses", explica. Para conseguirlo, recomienda comparar tarifas, comprobar la potencia eléctrica contratada, revisar los datos móviles y detectar coberturas duplicadas en los seguros.

El experto pone un ejemplo: reducir 20 euros mensuales en telefonía, 25 en electricidad y 15 en seguros permite liberar 60 euros al mes. Esto equivale a 720 euros al año, manteniendo prácticamente los mismos servicios.

Cómo repartir el sueldo

Una de las fórmulas más conocidas para organizar las finanzas personales es la regla del 50-30-20: destinar el 50 % de los ingresos a las necesidades, el 30 % a los gastos personales y el 20 % al ahorro y la inversión.

Gracia considera que puede servir como referencia, aunque advierte de que debe adaptarse a cada situación económica. No tiene las mismas posibilidades de ahorro una persona que vive con sus padres que una familia que depende de un único sueldo y paga un alquiler elevado.

En el libro Superahorradores, el experto plantea otra distribución orientativa: un máximo del 50 % para gastos necesarios, un 20 % para el estilo de vida y un 10 % para caprichos. Además, reserva al menos un 20 % para desarrollo personal, ahorro e inversión.

Con un sueldo de 2.000 euros, aumentar la tasa de ahorro del 20 % al 30 % permite acumular 2.400 euros adicionales al año, antes de tener en cuenta cualquier rentabilidad.

Llegar a final de mes

En lugar de ahorrar lo que sobra al terminar el mes, Gracia recomienda aplicar el preahorro, una estrategia que consiste en separar una cantidad nada más recibir la nómina.

"Ahorrar no debe depender de la fuerza de voluntad que te quede a final de mes", afirma. Por eso, aconseja programar una transferencia automática a una cuenta distinta, preferiblemente sin tarjeta asociada.

Por ejemplo, una persona que ingresa 1.800 euros puede apartar 100 al cobrar y organizar el resto de sus gastos con los 1.700 euros disponibles. La cantidad debe ser sostenible y permitir cubrir las obligaciones mensuales sin recurrir al crédito.

Revisar los gastos pequeños

Los cafés fuera de casa, las compras impulsivas y las suscripciones que apenas se utilizan pueden reducir la capacidad de ahorro. Para identificar estas fugas de dinero, Gracia propone analizar al menos tres meses de movimientos bancarios, incluidos los pagos con tarjeta y en efectivo.

Si es posible, recomienda revisar un año completo para detectar gastos menos frecuentes, como seguros, impuestos o vacaciones.

Ante cada partida, plantea una pregunta: "¿Volvería a contratar esto hoy?". La respuesta ayuda a distinguir entre los gastos que realmente se necesitan y aquellos que se mantienen por costumbre.

El experto defiende que el ahorro debe ser compatible con disfrutar del dinero. Por eso, aconseja conservar los gastos que aportan valor personal y asignarles un presupuesto.

Dinero para imprevistos

Antes de empezar a invertir, Gracia recomienda construir un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos esenciales.

Para una persona que necesita 1.500 euros mensuales para cubrir sus necesidades básicas, esto supone acumular entre 4.500 y 9.000 euros. La cantidad depende de las circunstancias personales, la estabilidad de los ingresos y las responsabilidades económicas.

Ese dinero debe permanecer disponible y protegido frente a las pérdidas del mercado. Una cuenta remunerada con acceso inmediato puede cumplir esa función y evitar que un imprevisto obligue a endeudarse o a vender inversiones en un mal momento.

Evitar las deudas y aprender

Gracia recomienda evitar la financiación del consumo cotidiano y comprobar siempre el precio total de las compras, los intereses y el tiempo durante el que comprometen los ingresos futuros.

"Mi regla es sencilla: si necesitas endeudarte para pagarlo, todavía no te lo puedes permitir", señala. Para las compras que pueden esperar, propone dejar pasar al menos 48 horas antes de tomar una decisión. La excepción que contempla es la vivienda habitual, cuya financiación considera razonable para la mayoría de las personas.

Una vez cubierto el fondo de emergencia y apartado el dinero para los objetivos próximos, el experto aconseja formarse antes de invertir. Es necesario comprender los riesgos, la diversificación, las comisiones y el funcionamiento del interés compuesto.

También advierte del peso de los costes cuando se invierten cantidades pequeñas: pagar dos euros de comisión por una inversión de 50 euros supone perder un 4 % de entrada.

Para quienes quieran empezar este mismo mes, su propuesta es automatizar el preahorro, negociar al menos tres recibos y reservar dos horas semanales para aprender sobre inversión.

"Al terminar el mes, deja por escrito para qué ahorras, cuándo necesitarás el dinero y qué necesitas aprender antes de invertir. Tener ese criterio te ayudará a decidir sin depender de lo que alguien quiera venderte", concluye el autor de El Método Rico.