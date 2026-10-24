Así compran vivienda los extranjeros: argelinos en Alicante, polacos en Torrevieja y británicos en Orihuela

La compraventa de vivienda por parte de extranjeros cae en España, aunque los precios siguen subiendo. Según el Portal Estadístico del Notariado, durante el primer semestre de 2026 se han registrado 62.327 operaciones, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. Pese al descenso, el precio medio alcanza los 2.644 euros por m2, un 9,4% más.

En este contexto, Alicante mantiene su posición como principal foco de atracción inmobiliaria internacional de España, con 6.557 viviendas adquiridas por extranjeros entre enero y marzo de 2026, según los datos del Centro Tecnológico del Notariado. Sin embargo, el perfil del comprador varía según el municipio y la comarca.

Los polacos encabezan las adquisiciones en Torrevieja, los británicos lideran en Orihuela y los neerlandeses destacan en buena parte de la Marina Alta. En Alicante capital sobresalen los compradores argelinos, mientras que en localidades del interior también tienen presencia nacionalidades como la marroquí, la italiana y la rumana.

Operaciones en la Vega Baja

Torrevieja lidera las operaciones de extranjeros en la provincia, con 1.298 viviendas adquiridas entre enero y marzo. Polonia encabeza las compras, con 220 inmuebles, seguida de Suecia (126), Ucrania (113), Alemania (101), Países Bajos (76), Lituania (73), Bélgica (60) y Reino Unido (57).

En Orihuela, donde los extranjeros compran 842 viviendas en el trimestre, el Reino Unido ocupa la primera posición, con 145 operaciones. En 2025, los compradores británicos registraron 756 operaciones en el municipio. Por detrás figuran Bélgica (104), Países Bajos (80), Irlanda (70), Suecia (62), Polonia (56) y Alemania (55).

Guardamar del Segura suma 251 adquisiciones. Países Bajos encabeza la lista, con 59 viviendas, seguido de Polonia (42) y Bélgica (31).

Rojales, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y Algorfa también destacan por la concentración de compradores británicos y belgas. En estos municipios, los presupuestos medios británicos superan habitualmente los 200.000 euros por vivienda.

En la Marina Alta

En la Marina Alta, Países Bajos es la principal nacionalidad compradora en prácticamente todos los municipios. El volumen de operaciones es menor que en el sur provincial, pero el gasto medio de algunos compradores es más elevado.

Xàbia registra 181 compraventas de extranjeros en el primer trimestre. Países Bajos suma 79, frente a las 21 de Polonia y las 21 del Reino Unido. El precio medio de las viviendas adquiridas por compradores británicos alcanza los 681.290 euros.

En Dénia se contabilizan 174 operaciones, encabezadas por Países Bajos (39), Alemania (29), Francia (19), Polonia (16) y Reino Unido (13). Teulada suma 103 viviendas: Países Bajos concentra 41 compras y Reino Unido, 21. El gasto medio de las operaciones británicas en este municipio llega a los 603.000 euros.

Calpe registra 190 adquisiciones y presenta un mercado más repartido entre Países Bajos (34), Polonia (31), Bélgica (26) y Alemania (16). En Altea, con 83 viviendas, destacan Países Bajos (15), Reino Unido y Bélgica. En Benissa, que suma 52 operaciones, Países Bajos lidera con 23, por delante de Reino Unido y Bélgica.

Argelia encabeza Alicante

En Alicante, los extranjeros adquieren 584 viviendas durante el trimestre. Argelia lidera con 104 operaciones, tras registrar 439 compras en 2025. Ucrania suma 62; Italia, 47; Países Bajos, 27; Polonia y Francia, 25 cada una; Rumanía, 23; Alemania, 21; Rusia, 20; y Reino Unido, 17.

Benidorm suma 156 compraventas y presenta un reparto variado: Países Bajos encabeza las compras con 16, seguido de Reino Unido (12), Rumanía (10), Francia (10) y Alemania (9). En La Vila Joiosa, con 168 viviendas, lideran Polonia (26) y Ucrania (25), por delante de Países Bajos (18) y Bélgica (16).

L’Alfàs del Pi mantiene la presencia de compradores del norte de Europa. De las 91 viviendas adquiridas por extranjeros, 36 corresponden a Países Bajos y 16 a Noruega.

En Elche, que suma 142 operaciones, destacan Rumanía (19) e Italia (16). Santa Pola registra 186 viviendas y sitúa a Polonia en primer lugar, con 30 compras, seguida de Alemania (19) y Países Bajos (16).

Diferencias de gasto

En el interior y el Vinalopó, el volumen internacional es más moderado. Elda registra 47 viviendas adquiridas por extranjeros: Argelia lidera con 13 operaciones e Italia suma cinco. En 2025, los compradores argelinos realizaron 46 compras en el municipio.

En Alcoy se contabilizan 35 operaciones, encabezadas por Marruecos (6), Rumanía (5) e Italia (4). Villena suma 25 viviendas y reparte las principales compras entre Marruecos y Argelia, con cuatro cada uno, y Países Bajos, con tres.

El gasto medio provincial de los compradores extranjeros alcanza los 245.431 euros. La cifra varía según la nacionalidad: los neerlandeses desembolsan una media de 369.270 euros; los suizos, 353.659; los noruegos, 332.641; y los belgas, 311.675 euros.

En el caso de los polacos, el promedio es de 263.106 euros, y el de los alemanes, de 262.755. Los británicos gastan 252.544 euros de media, frente a los 238.709 de los franceses y los 188.966 de los italianos.

La media desciende a 168.637 euros entre los compradores ucranianos y a 132.079 entre los argelinos. Los marroquíes registran el importe medio más bajo de los incluidos en los datos, con 53.257 euros.

Panorama Nacional

Esta evolución se enmarca en una caída generalizada de las compraventas de vivienda por parte de extranjeros en España. Según explican desde el Portal Estadístico del Notariado, durante el primer semestre de 2026 se registraron 62.327 operaciones, un 13% menos que en el mismo periodo de 2025.

El descenso ha afectado tanto a los extranjeros residentes, cuyas compras bajaron un 9,7%, como a los no residentes, con una caída del 18%. La Comunidad Valenciana también ha experimentado una reducción del 15,4% en las operaciones.

Pese al retroceso de las compraventas, los precios siguieron al alza. El metro cuadrado de las viviendas adquiridas por extranjeros alcanza una media de 2.644 euros, un 9,4% más interanual.

El portal señala además que "los compradores de Marruecos encabezaron las operaciones de compraventa de vivienda realizadas por extranjeros", por delante de los británicos, italianos, rumanos y alemanes.

En cuanto al precio, los compradores de Estados Unidos pagaron la media más elevada, con 3.948 euros por metro cuadrado, seguidos de los suecos (3.839 euros) y los alemanes (3.763 euros).