Esta es la forma de ganar hasta 100.000 € con el alquiler de tu piso en Alicante

Ante el panorama actual de la vivienda en España, cuyo precio alcanza máximos históricos en muchas ciudades, la empresa de tecnología inmobiliaria 'Me Renta' se ha abierto paso con su innovador modelo de adelanto de rentas.

La empresa ha cerrado recientemente siete operaciones en ciudades como Benidorm, Altea, Villajoyosa, Elda y Alicante, donde ha adelantado más de 120.000 euros a propietarios de viviendas en alquiler, consolidando su presencia en la Costa Blanca.

El CEO de Me Renta, Juan Ferrer, explica cómo funciona este modelo de negocio, que está ganando popularidad como alternativa de financiación para arrendadores que buscan liquidez sin riesgos. "No se trata de un préstamo porque el propietario después no tiene que devolver nada", afirma.

Ferrer describe el modelo de Me Renta como una solución ágil para los propietarios que desean obtener liquidez inmediata y segura sin depender de los pagos mensuales de los inquilinos.

Hasta 100.000 €

La proptech ofrece adelantos de hasta el 88% del valor de los alquileres futuros, con un máximo de 100.000 euros y un plazo de hasta tres años. Ferrer subraya que esta inyección de capital permite a los propietarios recibir de una sola vez los ingresos que tendrían a lo largo de varios años, sin que el adelanto implique ningún tipo de deuda a devolver.

La empresa, además, asume los riesgos asociados, incluyendo la posibilidad de impago o la desocupación del inmueble, aspectos que suelen preocupar a los arrendadores.

El CEO detalla que los clientes de Me Renta, a menudo, recurren a esta proptech porque necesitan liquidez inmediata para cubrir diversas necesidades, como la compra de otro inmueble, la realización de inversiones en sus negocios o la consolidación de deudas.

En Elda, por ejemplo, la empresa ha realizado tres operaciones con adelantos de entre 8.280 y 18.900 euros, destinadas a cubrir diferentes necesidades de los propietarios.

Para quienes buscan evitar la incertidumbre de los pagos mensuales o no cumplen con los estrictos requisitos de los bancos, esta solución se presenta como una alternativa conveniente y sin compromisos financieros de largo plazo.

El CEO de Me Renta, Juan Ferrer.

Ferrer comenta que muchos de los propietarios valoran especialmente que Me Renta se encargue de gestionar los cobros y de cubrir los riesgos inherentes al alquiler, como los impagos o la ocupación ilegal del inmueble. Según explica, el producto está diseñado para aportar tranquilidad y estabilidad a los arrendadores, que en muchos casos desean simplificar su situación financiera sin exponerse a la volatilidad del mercado.

Desde su lanzamiento, Me Renta ha logrado adelantar más de 4,5 millones de euros a más de 150 propietarios de distintos puntos de España. Además, prevé cerrar 2024 con un total de siete millones de euros adelantados.

En la Comunitat Valenciana, la empresa ha formalizado 15 operaciones, de las cuales siete pertenecen a la provincia de Alicante. La compañía, además, ha sido seleccionada por Lanzadera, la aceleradora de startups impulsada por Juan Roig, un respaldo que refuerza la viabilidad de su modelo y augura un crecimiento sostenido en los próximos meses.

En cuanto a la percepción del mercado, Ferrer señala a EL ESPAÑOL de Alicante que los propietarios suelen reaccionar "positivamente" al modelo de negocio de Me Renta, que adapta un enfoque de financiación ya existente en sectores comerciales al sector inmobiliario.

Según explica, la cesión de derechos de cobro que realiza Me Renta no genera comisiones ni impacta en los precios de alquiler, proporcionando un servicio accesible y transparente.

Con esta propuesta, Me Renta apunta a revolucionar el mercado de alquiler en España, proporcionando una alternativa de liquidez que libera a los propietarios de la gestión del cobro y los riesgos asociados al arrendamiento, a la vez que ofrece a los arrendadores un método rápido y flexible para disponer de capital inmediato.