Bonalba Resort y La Vila Club de Rugby unen fuerzas para que Alicante acoja partidos del Mundial de 2035

Alicante se une para intentar traer a la provincia uno de los grandes acontecimientos del deporte mundial. Bonalba Resort y La Vila Club de Rugby han unido fuerzas para impulsar una iniciativa que aspira a situar a la provincia entre las posibles sedes del Mundial masculino de rugby de 2035, que España quiere organizar.

El proyecto se ha presentado este miércoles en Bonalba Resort, en Mutxamel, coincidiendo con la concentración de la selección española masculina de rugby XV. La propuesta busca implicar a las administraciones y al sector privado, con la participación de Alicante, Elche, Mutxamel y la Vila Joiosa, para aprovechar las infraestructuras deportivas y la capacidad turística de la provincia.

La iniciativa está impulsada conjuntamente por Xavier Darblade, CEO de Bonalba Resort, y Guillem Carrión, presidente de La Vila Club de Rugby. El encuentro contó con representantes de los cuatro ayuntamientos, así como de la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, que han mostrado su apoyo al proyecto.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Mutxamel, Rafael García; José Antonio Román, concejal de Deportes de Elche; Antonio Peral, concejal del Ayuntamiento de Alicante; José Ángel Pérez Cebrián, responsable de Deportes de Mutxamel; y Pedro Antonio Lloret, concejal de Deportes de Villajoyosa. También participó José Antonio Barrio, conocido como Yunque, director de Rugby de la Federación Española de Rugby (FER), junto a jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección.

La propuesta contempla el estadio El Pantano, en la Vila, como instalación deportiva de referencia, junto a otros recintos emblemáticos de la provincia que podrían incorporarse a la candidatura. Bonalba Resort tendría un papel destacado en la acogida y preparación de las delegaciones, con sus instalaciones para concentraciones, alojamiento y entrenamientos.

Darblade expresó su satisfacción por recibir a la selección española. "Es un orgullo recibir en nuestra casa a la selección nacional, deportistas de élite que representan un espejo y una inspiración para todos nosotros", señaló. El CEO defendió además la necesidad de "formar un auténtico equipo" entre "el sector privado, los clubes deportivos, las instituciones, los ayuntamientos y los patronatos turísticos" para presentar ante la FER una candidatura conjunta.

Por su parte, Carrión destacó el ejemplo y el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección, y subrayó la importancia del respaldo institucional para impulsar el rugby y un proyecto de esta dimensión.

Impulso para el turismo

El estudio de impacto económico incluido en la propuesta contempla, en un escenario central de cuatro o cinco partidos de la fase de grupos, la llegada de unos 35.000 turistas internacionales y alrededor de 350.000 pernoctaciones.

Las estimaciones sitúan el gasto turístico directo en 59,5 millones de euros y la aportación al producto interior bruto entre 75 y 90 millones. Son previsiones de los promotores, que ven en el campeonato una oportunidad para atraer visitantes y reforzar la proyección internacional de la Costa Blanca.

La candidatura se apoya en la oferta hotelera de la provincia y en la conectividad del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. También plantea dar prioridad a empresas y proveedores de la Comunitat Valenciana para que la organización tenga un impacto directo en el tejido empresarial del territorio.

Experiencia

El complejo de Bonalba Resort ha acogido concentraciones de las selecciones nacionales masculinas y femeninas de rugby y vuelve a ser escenario de preparación del XV del León, que trabaja estos días de cara a la Copa del Mundo de Australia 2027.

La cita supondrá el regreso de España a un Mundial masculino 28 años después de su única participación anterior, disputada en Gales en 1999. Una trayectoria que los impulsores de la candidatura alicantina quieren prolongar con un nuevo objetivo: situar a la provincia en el mapa del rugby internacional.