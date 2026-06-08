Histórico Nacional sub-16 en La Nucía: dos récords de España y una marca líder mundial marcan el futuro del atletismo

La gran fiesta del atletismo del futuro español tiene su sede en la provincia de Alicante. La Nucía ha reunido este fin de semana a 782 atletas que han rendido a un nivel extraordinario en las instalaciones del Estadi Olímpic Camilo Cano con el XXV Campeonato de España sub-16 de Atletismo.

El Ayuntamiento valora este evento como un éxito rotundo tanto en lo deportivo como en la afluencia de público, con unas gradas completamente llenas en un estadio que se ha consolidado como un "talismán" para la disciplina. Toda la competición pudo seguirse en directo gracias a la retransmisión de RTVE Play.

Uno de los hitos más destacados de este Nacional 2026 lo pone la actuación de Anna Recuenco, del Avinent Manresa, quien ha pulverizado su propia plusmarca nacional en lanzamiento de disco con un registro de 56,93 metros.

Esta marca no solo supuso mejorar su anterior récord en más de siete metros, sino que la sitúa actualmente como líder mundial de su categoría. Recuenco ha completado un campeonato de ensueño al lograr también la medalla de oro en la final de peso con un lanzamiento de 13,25 metros, firmando un valioso doblete.

El marchador Marcos Ruiz (At. Málaga) ha establecido la segunda plusmarca nacional del campeonato al detener el crono en 12:10.44 en los 3.000 m marcha. En total, el fin de semana se cerró con 2 plusmarcas nacionales y 4 récords del campeonato.

El campeonato también ha sido testigo de gestas que no se producían desde el inicio del formato actual del torneo en 2002. El catalán Jeremiah Obro (AA Catalunya) se alzó con un doblete histórico al ganar el oro tanto en los 100 metros lisos (11.20) como en el salto de longitud, donde alcanzó los 6,72 metros, siendo el primero en lograr esta combinación en la historia del campeonato.

El lanzador andaluz Pedro Muñoz (Trops-Cueva de Nerja) cumplió con las expectativas al llevarse el doble oro en las disciplinas de peso (16,21 m) y disco (57,30 m).

Talento local y superación personal

La representación local del Club Atletismo La Nucía-CAB dejó grandes sensaciones para los que competían en casa. Ese es el caso de Dea Koycheva Georgieva, que ha rozado el podio al finalizar en cuarta posición en la prueba de salto con pértiga, con una marca de 3,31 metros, quedándose a tan solo un centímetro de su récord personal.

Lucía González García ha demostrado el gran momento de la cantera nuciera en los 100 metros vallas. Tras batir su mejor marca personal en las eliminatorias del sábado (15,40), volvió a superarse en las semifinales del domingo con un tiempo de 15,07, aunque finalizó quinta y no pudo acceder a la gran final por escasas décimas.

Dominio por equipos y federaciones

En la clasificación por clubes finalistas, el Facsa-Playas de Castellón se ha proclamado ganador con 54 puntos, seguido por el Diputación Valencia C.A. (41) y el Avinent Manresa (34). En cuanto a las Federaciones Autonómicas, Cataluña ha dominado la tabla con 212,5 puntos, por delante de la Comunitat Valenciana (197) y Madrid (181).

El Ayuntamiento valora que la organización del evento es fruto del trabajo conjunto entre la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. Y ahí remarcan que el éxito es posible gracias a la labor de más de 50 voluntarios del club local.

Los atletas en el XXV Campeonato de España sub-16 de Atletismo celebrado en La Nucia.

Desde su apertura en 2019, el Estadi Olímpic de La Nucía ha acogido ya 14 competiciones oficiales de la RFEA. Esta trayectoria incluye eventos de gran magnitud como dos Nacionales Absolutos (2019 y 2024), el Iberoamericano de Atletismo en 2022 y, más recientemente, los Nacionales sub-14 y sub-16 celebrados de forma consecutiva en las últimas semanas. Con ello, la marca de La Nucía, Ciudad del Deporte reafirma su compromiso con el atletismo y su posición como sede de referencia en España.