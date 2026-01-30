Récord histórico de inscripciones en la Meridiano Media Maratón y 10K Aguas de Alicante con más de 7.200 corredores

Más de 7.200 deportistas se han inscrito ya en la Meridiano Media Maratón Internacional y en el 10K Aguas de Alicante, alcanzándose una cifra récord de participación. De ellos, un 45% son atletas internacionales llegados desde distintos países, según Efe.

La prueba, prevista para el próximo 22 de febrero, fue presentada este viernes por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; Dulce Molina, directora comercial de Meridiano Seguros; y José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar. Durante el acto se destacó que el 55% de los corredores procede de otras provincias españolas.

El resto de los inscritos llega desde el extranjero, la mayoría en avión, y se alojará en los hoteles de la ciudad, lo que supondrá un notable impulso económico para el sector turístico. Además, la presencia femenina alcanza el 33%, ocho puntos más que en la pasada edición.

Barcala celebró que, a tres semanas del evento, todas las plazas estén ya agotadas. Por su parte, García recordó que en la primera edición, hace treinta años, participaron solo 374 corredores, cifra que hoy se ha multiplicado por veinte hasta llegar a los 7.200, 2.200 más que el año anterior. También confirmó la participación de 250 voluntarios.

Esta será la trigésima edición de la media maratón, aunque, desde su creación en 1981, la competición no se disputó durante quince años. La carrera dará comienzo el domingo 22 de febrero, a las 9:30 horas, desde el Muelle 12 del Puerto de Alicante, con recorridos homologados por la Real Federación Española de Atletismo de 21.970 metros y 10.000 metros, respectivamente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.