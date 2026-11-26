Beto Company se pone en el foco antes del mercado: "El que se la juega de verdad soy yo"

Beto Company no quiere que ningún jugador del Hércules se sienta señalado a las puertas del mercado de invierno. En estas fechas empiezan los rumores, se habla de posibles salidas y también de refuerzos.

Pero el entrenador tiene claro que la responsabilidad no debe recaer en el epílogo de la primera vuelta sobre sus futbolistas. Preguntado por la situación de algunos jugadores, cuyo rendimiento no está siendo el esperado, como Fran Sol o Alberto Toril, fue contundente: "El que se la juega de verdad soy yo".

El técnico valenciano recordó que el puesto de entrenador siempre está condicionado por los resultados y que el margen de confianza puede cambiar en cuestión de semanas. "Todos los entrenadores del mundo tenemos tres, cuatro o cinco partidos si las cosas van bien. Si no, son uno o dos", explicó. Company es consciente de que enero será un periodo de movimientos, pero no quiere que esa circunstancia genere inquietud en el vestuario.

El Hércules aprovechará el mercado, como harán el resto de equipos, aunque el entrenador insistió en que no hay nadie bajo sospecha. "Nadie está señalado, pero aquí todos nos jugamos todo", afirmó.

Company también puso en valor la respuesta del grupo durante las últimas semanas. El equipo ha tenido que convivir con numerosas bajas y, pese a ello, se mantiene a un punto de los puestos de promoción de ascenso. Una situación que, a juicio del técnico, demuestra la capacidad de la plantilla para competir incluso en circunstancias complicadas.

"Otros equipos no estarían ahí con el nivel de bajas que hemos arrastrado", señaló. El entrenador quiere pelear por el ascenso, aunque sabe que todavía hay cosas que mejorar. En Teruel, con tantas ausencias, el Hércules tuvo que activar el "modo supervivencia". Para este viernes, ante el Antequera, espera que el equipo pueda ofrecer otra imagen en el Rico Pérez.

Uno de los nombres propios de esa última jornada fue Hamza. El canterano marcó en Teruel y firmó una actuación que le ha abierto la puerta a repetir en el once. Company valora su rendimiento, pero sobre todo quiere que siga creciendo sin prisas.

"Es un chico muy normal y humilde. Ha hecho lo que toca, derribar la puerta del filial y abrir la del primer equipo", explicó. Hamza ya había debutado con el primer equipo la pasada temporada, aunque después perdió protagonismo y regresó al filial. Allí siguió trabajando y destacó hasta volver a ganarse un sitio en la dinámica del Hércules.

El técnico ve en él margen de mejora y pidió que no se le juzgue por una buena actuación o por sus primeros goles. "No podemos llevarlo a los altares por un gol, dos o tres buenos partidos, ni quemarlo en los infiernos", advirtió.

También destacó sus condiciones físicas y su forma de competir en los entrenamientos. "Es un jugador con un físico imponente, muerde de verdad y obliga a los centrales a ir al cien por cien", comentó.

El Hércules afronta ahora un tramo de competición en el que quiere acercarse a los puestos de arriba. Company no quiso marcarse una cifra de puntos antes de Navidad, aunque sí tiene claro el objetivo inmediato: alcanzar los 24 puntos después del partido de este viernes.

Del Antequera destacó que es "un muy buen equipo", con futbolistas “creativos” y una dosis de “anarquía” en un juego que se asemeja en ataque al del Hércules, aunque con matices diferentes en defensa.

El entrenador también tiene una motivación personal, la se sacarse la espina de la derrota de la pasada temporada en el Rico Pérez. Para tomarse la revancha podrá contar con Samu Vázquez, Antoñín y Obeng, recuperados de sus respectivos problemas físicos, pero no con Medhi Puch, que recayó a principios de semana de una lesión muscular.