"Fui a verlo un par de partidos y me impresionó. Lo tenía claro". Jesús García, responsable de la cantera del Hércules, recuerda cómo comenzó la historia de Hamza Abdelilah Laoui en el club de la ciudad de Alicante.

El delantero jugaba entonces en Segunda Regional en la Academia del Alicante City y estaba lejos de imaginar que acabaría formando parte del primer equipo. García fue a verlo, comprobó sus condiciones y apostó sin dudarlo por su incorporación. Una decisión que ahora empieza a dar sus frutos.

Hamza, nacido en Argelia y de 22 años, competía en una de las categorías más modestas del fútbol, por lo que el salto que tenía por delante, a pesar de que el filial aún no había dado el salto a Tercera, era importante.

"Tenía todas las condiciones, pero también se ha tenido que trabajar con él", explica García, que recuerda que el físico del delantero fue una de las primeras características que le llamaron la atención. El delantero tenía potencia y fuerza, pero necesitaba completar su formación.

El trabajo se ha centrado también en los aspectos técnicos y tácticos. Hamza está ahora "más fino, más fuerte y entiende mejor el juego", apunta el responsable de la cantera.

Su fortaleza física sigue siendo una de sus principales armas, pero ha mejorado en la interpretación de las jugadas, los movimientos y la manera de desenvolverse sobre el campo. Un crecimiento que le ha permitido competir cada vez mejor y acercarse al fútbol del primer equipo.

García destaca también su actitud. "Cuando uno tiene hambre, ganas y es humilde, las cosas salen", afirma. Y pone como ejemplo un detalle que considera significativo: el pasado domingo, después de haber sido protagonista con el primer equipo en Teruel, Hamza se acercó a ver al filial, el equipo del que procede. Un gesto que refleja que no se ha olvidado de dónde viene ni de quienes han acompañado su evolución.

Su oportunidad ha llegado con 22 años y en un momento en el que las circunstancias de la plantilla han acelerado su irrupción. Fran Sol ha ido perdiendo protagonismo y Alberto Toril continúa condicionado por sus problemas físicos, lo que ha abierto espacio en el ataque para el delantero del filial.

García, sin embargo, recuerda que en el fútbol no hay una edad establecida para dar el salto. "A veces la ocasión te llega con 22 años, como es su caso; otras, con 17 y otras, con 31", explica.

El gol decisivo

Hamza ya había debutado con el primer equipo la pasada temporada y durante la actual pretemporada dejó otra señal de sus condiciones. En el primer amistoso, disputado en Bonalba ante AFE, marcó en el primer balón que tocó. Su gol del pasado viernes en Teruel, decisivo para que el Hércules regresara con los tres puntos, ha reforzado su candidatura y le ha dado todavía más protagonismo en los planes de Beto Company.

El entrenador ha destacado tanto su físico como su mentalidad. "Es un chico muy grande, fuerte, limpio de mente y que tiene claro dónde quiere llegar. Aprovecha sus oportunidades", afirmó después del encuentro.

Company también puso en valor su capacidad para competir con defensas experimentados: "Se ha peleado con centrales expertos". El técnico resumió su manera de entender las oportunidades con una frase: "Lo que marca es el rendimiento".

Company también quiso reivindicar el trabajo que se realiza en las categorías inferiores. "Nosotros miramos al filial, contamos con la gente del filial. Qué orgullo poder sacar a chicos de la base", señaló. Hamza representa precisamente ese camino desde el segundo equipo hasta la primera plantilla, aunque su recorrido haya comenzado en una categoría muy alejada del fútbol profesional.

El Hércules quiere ahora asegurarse su continuidad. El delantero tiene contrato hasta junio de 2027 y la entidad trabaja para ampliar su vinculación, consciente de que tiene margen para seguir creciendo.

García, que fue quien lo vio jugar en Segunda Regional y tuvo claro que merecía una oportunidad, no esconde su satisfacción por el camino recorrido. "Mi alegría es verlo con el primer equipo. Tiene mucho potencial todavía por dar", afirma.