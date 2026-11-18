El Hércules sigue una jornada más a la estela del grupo de cabeza, sin lograr engancharse a los favoritos. Por unas cosas o por otras, el equipo de Beto Company se queda siempre a un metro del objetivo, pero las dos próximas semanas le ponen delante un panorama de los que no abundan esta temporada. Primero visitará al Teruel, colista, y después recibirá en el Rico Pérez al Antequera, también de la zona baja.

Luego el calendario se empina. El Cartagena, metido en puestos de promoción, espera en su campo, siempre caliente y áspero para los blanquiazules. Después el Hércules recibirá al Ibiza, que también está por encima de los alicantinos en la tabla, y el año se cerrará con la visita al Real Zaragoza, líder indomable del grupo. Con ese menú por delante, los seis puntos de ahora valen bastante más de lo que marcará la clasificación.

Hay además una cuestión que va más allá de la tabla. Un equipo que llega a diciembre con colchón puede mirar el mercado de invierno con la cabeza fría, y otro que llega apurado acaba fichando lo que encuentra. Si el Hércules se lleva los próximos seis puntos en juego y da la talla ante los rivales directos, el club podrá planificar enero sin que la urgencia y la ansiedad decidan por él.

Antes habrá que pasar por Pinilla, y ahí los recuerdos no ayudan. El campo se le ha atravesado al Hércules en los últimos tiempos. En octubre de 2022, el equipo que dirigía Ángel Rodríguez mancilló su inmaculada trayectoria y perdió allí el liderato frente a un Teruel que le quitó el puesto.

El pasado curso, el Hércules volvió a caer por 2-1 en una tarde que dejó herido de muerte a Rubén Torrecilla, entonces entrenador blanquiazul, y puso en duda su continuidad.

Intentará revertir la tendencia un técnico que acaba de cumplir un año en el banquillo del Rico Pérez. Beto Company llegó el 17 de noviembre de 2025 y suma 38 partidos oficiales, con 15 victorias, 13 empates y 10 derrotas. De los 114 puntos que ha disputado se ha llevado 58, un 50,9 %. Es el balance de un equipo que ni se cae ni despega, y por eso estos dos partidos tienen tanto valor.

Company se encuentra con bajas, aunque también con algún regreso importante. Alberto Toril, de los pocos que pueden darle gol a este equipo, está llamado a pesar en el once, y Manu Rico ha dejado atrás su lesión y quiere volver a ser el de antes.

El minuto de silencio la pasada jornada. Hercules CF

Antoñín Cortés, Isaac Obeng y Mehdi Puch irán incorporándose al grupo poco a poco, después de sus problemas musculares. Cuanta más gente recupere el técnico, menos tendrá que remendar el club en enero.

Ganar al Teruel y al Antequera no lo arreglaría todo ni aseguraría nada de lo que viene después. Pero el Hércules se plantaría ante Cartagena, Ibiza y Zaragoza con la mochila más ligera y llegaría a enero con margen para elegir. Después de tanto mirar la estela de los de arriba, sería un buen momento para afrontar estos duelos desde una posición más relajada.