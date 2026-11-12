El Hércules y Beto Company esperan al mejor Alberto Toril

Alberto Toril vuelve a estar cerca de su mejor momento y el Hércules necesita que así sea. Beto Company espera recuperar al delantero que deslumbró nada más llegar al equipo alicantino, con cinco goles en sus primeras apariciones, antes de que los problemas físicos comenzaran a frenar su progresión.

El valenciano confía en que pueda ofrecer su mejor versión y convertirse en una pieza determinante para un equipo que ha depositado muchas esperanzas en él.

Toril llegó al Hércules en el mercado de invierno de la pasada temporada y tuvo un impacto inmediato.

Su estreno goleador alimentó las expectativas depositadas en una incorporación que suponía una apuesta importante del club. Sin embargo, las molestias en la rodilla, que terminaron requiriendo una intervención quirúrgica, condicionaron su continuidad. Después llegaron nuevos problemas musculares que le impidieron encontrar la regularidad. Y así hasta ahora. Solo ha participado en tres partidos, ninguno como titular.

Su fichaje también marcó la planificación ofensiva del Hércules, que mantuvo buena parte de sus expectativas en la recuperación del delantero. Ahora, el club confía en que llegue el momento de que pueda explotar definitivamente. Su reaparición ante el Villarreal B está prácticamente asegurada, mes y medio después de su última aparición.

"El año pasado nos dio un rendimiento brutal, pero en dosis. Ahora es el momento de ver al mejor Alberto Toril de su carrera y creo que está preparado", afirmó Company, que reconoció la importancia de recuperar a un futbolista llamado a tener un papel protagonista.

La cita del sábado exigirá mucho al Hércules. Company no escatimó elogios hacia un filial que considera uno de los equipos más completos de Primera RFEF y que ha demostrado su capacidad para competir también lejos de casa, como hizo en los campos del Zaragoza, Huesca, Atlético Madrileño y Jaén, donde no perdió.

"Te obliga a hacer un partido perfecto, o casi perfecto, y necesitas tener acierto puntual o que ellos estén desacertados para sobrevivir", advirtió. El entrenador también quiso desmontar el tópico que todavía acompaña a los equipos filiales.

"La falacia de los filiales ya se ha acabado. Es incierto que pierdan los duelos o que encajen a balón parado. Son los equipos más preparados y los que más recursos tienen", señaló.

Company destacó el modelo de juego del Villarreal B, un equipo con una identidad muy marcada, capacidad para someter al rival y futbolistas de calidad en todas sus líneas. Su forma de defender hacia adelante y su verticalidad obligan a los contrarios a estar muy precisos con el balón para evitar las transiciones.

"Te obliga a hacer un partido muy bueno y a estar muy acertado con la pelota para que no puedan transitar", explicó el técnico, que considera fundamental que el Hércules sea más presionante en campo contrario y mejore sus prestaciones con balón.

La acumulación de lesiones musculares también centró parte de la comparecencia. Company descartó que exista un patrón común en los problemas físicos que ha sufrido la plantilla, con Mehdi, Antoñín y Obeng fuera de combate, y defendió el trabajo del cuerpo técnico y los servicios médicos.

"No hay un mismo patrón. Estamos trabajando bien y con más medios y recursos que nunca, pero estamos mirando patrones para mejorar", apuntó.

Sobre el futuro de la competición y la posible adulteración por parte de los filiales, el técnico no es partidario de crear una liga específica de para ellos ni de impedir que puedan ascender, aunque sí establecería un límite de edad, en torno a los 20 años, para equilibrar las condiciones entre los equipos.

Por último, Company quiso rebajar la trascendencia del partido ante el Villarreal B en la pelea por acercarse a los puestos de promoción. El entrenador considera que en una categoría tan igualada las oportunidades aparecen en numerosas ocasiones y que lo importante es estar preparado para aprovecharlas.

"El partido sí es una oportunidad de meternos más arriba. Tengo la sensación de que de los 37 partidos que hemos disputado desde que llegué, 34 han sido finales. Tenemos la exigencia de ganarlo todo, pero no hay una sola ola buena", concluyó.