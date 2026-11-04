El futbolista Fran Sol (Hércules) lanza una campaña solidaria para los familiares de Jesús de Miguel: "Queremos ayudar"

El fútbol alicantino no ha quedado ajeno a la onda expansiva emocional provocada por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. La conmoción por la muerte del delantero del Tenerife, tras el grave percance sufrido durante el encuentro ante el Andorra, ha provocado numerosas muestras de dolor, solidaridad y homenaje en una provincia que también ha sentido de cerca una tragedia que ha sacudido al mundo del fútbol.

Una de las iniciativas más significativas ha partido del Hércules. Su delantero Fran Sol ha puesto en marcha, junto a su familia, una recaudación solidaria para ayudar económicamente a los familiares del futbolista fallecido.

El atacante madrileño, que coincidió con De Miguel en el Tenerife, ha querido dar un paso más allá de los mensajes de apoyo en las redes sociales y promover una ayuda directa para los allegados de su antiguo compañero.

La campaña, publicada en la plataforma GoFundMe, ha tenido un enorme apoyo y en menos de 24 horas desde su lanzamiento ya ha reunido cerca de 14.000 euros de los 24.000 que tiene como objetivo.

"Hola, soy Fran Sol. Yo y mi familia queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram. Nos sentimos muy identificados con él y su familia", explicó el futbolista al anunciar la iniciativa, con la que ha abierto un fondo de ayuda para los familiares del delantero.

El jugador del Hércules es consciente de que ninguna cantidad económica puede aliviar una pérdida de estas características, pero considera que cualquier aportación puede servir para que los familiares de De Miguel sientan el respaldo de quienes forman parte del mundo del fútbol.

"El dinero no dará consuelo, pero el gesto de donar hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol", trasladó Fran Sol, que apeló a la solidaridad para que la iniciativa llegue al mayor número posible de personas.

Plantilla y cuerpo técnico del Hércules guardan un minuto de silencio por el fallecimiento del jugador. Hércules CF

El propio delantero puso el acento en la importancia de cualquier contribución, por pequeña que sea. "Aunque sea un 0,00000000000001 %", expresó, en una reflexión con la que quiso dejar claro que cualquier ayuda tiene valor en una situación así. La totalidad de lo recaudado irá destinada al hijo, la mujer y los padres de Jesús de Miguel, según detalló el atacante.

En estado de shock

La iniciativa refleja también la dimensión humana de una tragedia que ha golpeado especialmente a los profesionales del fútbol. En el Elche, su defensa Víctor Chust reconoció este miércoles que tanto él como el resto del vestuario están "impactados" por la noticia y admitió que un fallecimiento de estas características obliga a detenerse y reflexionar sobre cuestiones que a menudo quedan en un segundo plano.

"Te hace reflexionar sobre la vida y las pequeñas cosas que hay que disfrutar al máximo", señaló el futbolista valenciano, que quiso trasladar sus condolencias, tanto en su nombre como en el de sus compañeros, a la familia de De Miguel, a la que envió "un abrazo" en estos momentos tan complicados.

Chust recordó que había compartido terreno de juego con el delantero del Tenerife, por lo que la noticia le ha afectado también desde una perspectiva personal. El central evitó pronunciarse sobre si debería suspenderse la jornada, aunque aseguró que aceptaría cualquier decisión que se adoptase.

"Si se decide suspender, lo aceptaremos. Quizás valoraríamos más lo que ha pasado. Todo el mundo está en shock y no le estamos dando la importancia que realmente tiene", añadió.

La respuesta del fútbol provincial no se ha limitado a las iniciativas individuales. El Hércules y el Elche han guardado sendos minutos de silencio en recuerdo del futbolista. También el Deportivo Eldense, como no podía ser de otra manera, ha rendido homenaje a De Miguel con un minuto de silencio.

Los clubes alicantinos han utilizado igualmente sus canales oficiales para trasladar sus condolencias a la familia y mostrar su pesar por el fallecimiento.

La muerte de De Miguel ha removido especialmente a quienes comparten cada semana el mismo escenario y saben que el fútbol, incluso en sus acciones más habituales, puede esconder situaciones imprevisibles.

Entre la recaudación impulsada por Fran Sol, las palabras de Chust y los homenajes de los clubes, el fútbol alicantino ha expresado su solidaridad con la familia del delantero. Una respuesta que va más allá de los colores y que refleja hasta qué punto una tragedia así puede sacudir a quienes viven el fútbol desde dentro.