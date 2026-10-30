Beto Company prepara una revolución para despertar al Hércules

Beto Company agita el árbol. Las dos últimas derrotas a domicilio todavía escuecen y el valenciano ha decidido intervenir antes de que el bache se alargue.

“Vamos a mover alguna cosa”, anunció este viernes en rueda de prensa el técnico del Hércules, sin soltar nombres ni número de modificaciones, pero sin esconder que el once del domingo ante el Rayo Majadahonda será distinto del que cayó en Tarragona. Todo indica que puede haber al menos cinco cambios, casi medio equipo, repartidos por todas las líneas.

El golpe fue de los que dejan marca. El Hércules se había enganchado a la zona de promoción y en dos salidas seguidas pasó de “parecer invencible a parecer incapaz de ganarle a nadie”, como señala el valenciano.

En Tarragona llegaron cuatro goles en veinte minutos, un “cuarto de hora fatídico” en el que tiró “un partido bien encarado”. Company habló de “decepción importante” y de enfado, y lo repartió con cuidado. Comprende el error individual, porque el fútbol es un juego de errores, pero lo que le cuesta asimilar es que fallen uno, otro y otro en cinco segundos hasta formar una “calamidad colectiva”.

La puerta de los cambios se abre por la portería, donde Carlos Abad se perfila para volver en detrimento de Sandro Blazic, cuya aura de inicio del curso se ha difuminado.

El técnico ni confirmó ni desmintió. Dijo que es una demarcación “susceptible” de cambio, como lo es “todas las semanas”, y recordó que en su vestuario nadie tiene la plaza escriturada.

“Aquí no tenemos gente fija que juega sí o sí”, sentenció el preparador, que señaló la “evolución, el rendimiento y el estado de forma” de cada jugador como sus únicos avales para la titularidad.

La reforma promete ser más profunda. El técnico no dio nombres, pero la lectura es clara, porque la banda izquierda, el mediocampo y la delantera también pueden tener caras nuevas.

Todo apunta a que Gismera llevará los hilos del equipo y que el canterano Galván tendrá minutos de verdad. “Tiene experiencia y bagaje en el equipo. Es fiable y bueno en el uno contra uno”, dijo el entrenador sobre el alicantino.

Arriba hay otro nombre con opciones. Hamza Abdelilah, el delantero del filial que marcó la pasada jornada, tiene “todas las posibilidades” de ser titular, y el técnico lo defendió con una filosofía que sirve para toda la semana.

“No miramos ni el DNI ni de dónde vienes ni trayectorias, sino el corto plazo”, subrayó, antes de destacar los buenos minutos del atacante ante el Nàstic.

La noticia más tranquilizadora es la que protagoniza Oriol Soldevilla. Vuelve de una rotura de ligamento y el entrenador admitió que, hasta cumplir el año, siempre aparecen pequeñas molestias cuando se vuelve a arrancar. Aun así, la progresión ha sido “ejemplar”, cada día está “mucho mejor” y llega con opciones reales de entrar en el once.

El plan frente al Rayo Majadahonda está claro. Su clasificación “engaña bastante”, según Company, que describió a un rival que quiere “ser dominador”.

“Saldremos con presión alta desde el minuto cero”, adelantó el entrenador, que aseguró que el equipo se siente “fuerte y bien” en el Rico Pérez, a pesar de que le falta convertir en goles su volumen de juego ofensivo.

A pesar del regusto amargo de las últimas jornadas, el valenciano recordó que la situación del Hércules no es dramática, si bien admitió su decepción por el rendimiento ofrecido.

“Sumar de tres es la mejor medicina”, afirmó el técnico, que explicó que “la fortaleza mental y no dejarse ir” es lo que diferencia a los equipos en una categoría tan igualada como Primera RFEF.