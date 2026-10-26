El Hércules vuelve a encallar y Beto Company asume la culpa

El otoño no le sienta bien al Hércules. En su primer año en Primera RFEF, el equipo alicantino descubrió que la categoría no iba a ser un camino de rosas. La pasada temporada sufrió durante esta estación una caída libre en la clasificación y en la actual vuelve a dar bandazos, incapaz de encontrar la regularidad necesaria para aspirar a algo más.

Las dos últimas derrotas a domicilio han vuelto a encender las alarmas, sobre todo por la forma en que se han producido. La derrota en Tarragona (4-2) dejó una imagen difícil de digerir. El Hércules se había adelantado en el marcador, pero encajó cuatro goles en apenas 17 minutos y acabó entregando un partido que tenía en sus manos.

Beto Company calificó de "no digna y anticompetitiva" la actuación de su equipo durante el tramo final de la primera parte. No fue solo una derrota, sino la constatación de que el Hércules se desfigura cuando las cosas se tuercen.

De lo prometido durante la pretemporada apenas queda rastro. A punto de entrar en el tercer mes de competición, el conjunto blanquiazul está a siete puntos del liderato y a dos de la quinta plaza, la última que da acceso a la promoción de ascenso. Dos derrotas consecutivas lejos de casa le han sacado de esos puestos y le obligan a volver a mirar hacia arriba desde la distancia.

Empieza así esa lucha tan conocida para el herculanismo: la de tener que estirar el cuello para no perder de vista los puestos de privilegio. Es pronto para vivir pendiente de los demás, pero el equipo tampoco está dando motivos para confiar en que la reacción vaya a llegar por sí sola.

Las dudas se extienden por el campo. Sandro Blazic, que había transmitido seguridad bajo palos, ha dejado de ofrecer las mismas garantías; la defensa concede demasiado y al centro del campo le cuesta encontrar pases que den continuidad al juego y acerquen el balón al área rival. Arriba, el equipo no encuentra el gol con la regularidad que necesita.

En medio de ese panorama, Hamza dejó una de las pocas noticias positivas en Tarragona. El delantero del filial marcó en una tarde para olvidar y aprovechó su oportunidad.

Company dirigiendo un entrenamiento del equipo blanquiazul. Hércules

También destaca el pundonor de Galván, otro canterano que trata de aportar energía en un momento en el que al equipo le cuesta encontrar respuestas. "Hemos visto gente que quiere dar pasos hacia adelante", señaló Company al referirse a los jugadores que maquillaron el resultado en la segunda parte.

Autocrítica

Beto Company no esquivó su responsabilidad después de la derrota ni buscó excusas. "Si dejas de competir 25 minutos en un campo son cuatro goles, así de sencillo", afirmó.

El entrenador asumió toda la responsabilidad y pidió disculpas a una afición cada vez más decepcionada. "El máximo responsable soy yo. Y punto. Soy el que toma todas las decisiones, absolutamente todas de la parcela deportiva. Estoy decepcionado, pero sobre todo conmigo mismo, porque hay algo en lo que no acierto", reconoció.

Company anunció también que tomará decisiones para intentar cambiar la dinámica del equipo. Durante varias jornadas, el Hércules encadenó buenos resultados y llegó a ofrecer una imagen de equipo fiable.

Esa versión se ha ido apagando y las últimas derrotas han devuelto las dudas. El técnico quiere recuperar aquel conjunto y sabe que, a estas alturas, las palabras empiezan a tener poco recorrido. "Menos hablar y más actuar", resumió.

El mensaje también va dirigido a los jugadores. Company advirtió de que quienes no sepan o no puedan revertir la situación tendrán que asumir las consecuencias. "Cuando hay problemas, el capitán es el que tiene que tomar decisiones y asumir la responsabilidad, no vale pasarlo a los demás", señaló antes de insistir en que él mismo asume la suya.

La autocrítica ya está hecha. El Hércules necesita reaccionar cuanto antes. No tanto por la distancia con los líderes, Zaragoza y Villarreal B, todavía recuperable, como por la sensación de que vuelve a perder el rumbo justo cuando empezaba a ilusionar a su hinchada.