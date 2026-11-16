El evento Alicante Puerto de Salida 2027 contará con voluntariado de la Asociación Valenciana de Enfermos de ELA

La Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y la Asociación Valenciana de Enfermos de ELA han llevado a cabo una línea de colaboración para incorporar a miembros de la asociación al cuerpo de voluntarios del evento Alicante Puerto de Salida 2027.

El acuerdo refuerza el compromiso de SPTD con la inclusión y la participación ciudadana en una de las citas deportivas y sociales más relevantes del calendario alicantino.

En el acto de firma han participado la directora general de Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), Carmen Alfonso Palop, y el presidente de la Junta Directiva de ADELA-CV, José Jiménez Aroca, quienes han coincidido en destacar la importancia de sumar talento y experiencia al equipo de voluntarios, impulsando así un evento más abierto, solidario y representativo de la sociedad alicantina.

Alicante, epicentro

Durante diez días, entre el 8 y el 18 de enero, el Ocean Live Park transformará el frente marítimo de Alicante en una gran celebración de la navegación, la aventura y la cultura oceánica, reuniendo a regatistas y equipos con el público en los prolegómenos de la salida.

Los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a los barcos y a los deportistas, descubrir más sobre la ciencia y la tecnología que hay detrás del evento, y conocer la importancia de proteger el océano. El programa combinará competición y entretenimiento con oportunidades para que familias, centros educativos, jóvenes y visitantes puedan sumergirse en el universo de The Ocean Race.

Los regatistas estarán en el centro de toda la actividad diseñada conjuntamente por Alicante Puerto de Salida y The Ocean Race mientras los equipos preparan sus barcos para el enorme desafío que tienen por delante y los aficionados disfrutan de una oportunidad única para conocer a quienes muy pronto estarán compitiendo alrededor del planeta.

El compromiso de The Ocean Race con la salud de los océanos tendrá también un papel destacado, con actividades diseñadas para conectar a los visitantes con el mar y poner de relieve la importancia de comprender y proteger el medio marino.

La salida de Alicante marcará el comienzo de una regata que llevará a la flota a través de algunas de las aguas más exigentes del planeta. Las tripulaciones afrontarán los desafíos del Atlántico, el Pacífico, el Índico y el océano Austral, con escalas en Itajaí, Brasil; St. Pete-Clearwater, Estados Unidos; Cascais, Portugal; y una potencial nueva parada en el Mediterráneo antes de un sprint final por el mar Rojo hasta AMAALA.

El 17 de enero, la flota iniciará la edición 2027 de The Ocean Race desde Alicante, Puerto de Salida y sede del Race Control, el centro de operaciones desde el que los barcos serán monitorizados las 24 horas del día a lo largo de su épica aventura alrededor del mundo.