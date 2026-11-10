Pablo Brito, de camarero a ser campeón de Europa en jiu-jitsu: "Trabajaba 50 h para pagarme los entrenamientos"

El alicantino Pablo Brito en el Europeo de Roma donde obtuvo la medalla de oro el 1 de noviembre.. Cedidas

Alicante se ha convertido en un referente en artes marciales en los últimos años y de la provincia han salido campeones mundiales como Ilia Topuria o, antes que él, Kiko Martínez. Pero más allá de las MMA y el boxeo, hay otros alicantinos que están cosechando medalla tras medalla en disciplinas no tan conocidas.

Es el caso de Pablo Brito, un artista marcial coronado recientemente como el mejor de Europa en jiu-jitsu en el Europeo de No-Gi IBJJF 2026, en la categoría de cinturón marrón máster 2.

El muchamelero, de 36 años, suma así un nuevo título a un palmarés que vuelve a colocar a la provincia en lo más alto de los deportes de contacto.

Sin embargo, su camino no se parece en nada al de la mayoría de los grandes competidores de estas disciplinas, pues, a diferencia de ellos, Pablo solo lleva ocho años entrenando un deporte que conoció a los 28 años de rebote.

El jiu-jitsu es un deporte minoritario centrado en el agarre, las sumisiones y la lucha en el suelo, cuyo principio fundamental es que una persona físicamente más pequeña o débil puede defenderse con éxito de un oponente más grande.

"Anteriormente hacía kárate y también competía en esa disciplina. Mi llegada al jiu-jitsu nació a raíz de un pique con un amigo que lo practicaba: él decía que el kárate no servía y yo decía que el jiu-jitsu tampoco. Me invitó a probar un día en la academia, me apasionó desde la primera clase y desde entonces empecé a dedicarme a ello por completo", recuerda en una videollamada desde Abu Dabi, donde acompaña a dos alumnos en una competición internacional.

Antes de dar el salto al tatami, compaginaba sus entrenamientos y competiciones de kárate con diferentes trabajos, sobre todo en la hostelería, para poder seguir entrenando en un deporte que, como la mayoría, no da para pagar las facturas.

"Desde los 16 o 17 años he tenido que buscarme la vida e independizarme por mi cuenta, ya que no tuve una estructura familiar muy asentada. Antes trabajaba entre 40 y 50 horas a la semana como camarero, puesto que del kárate no se podía vivir", comenta.

Al poco tiempo de comenzar en el jiu-jitsu, su profesor le ofreció dar clases a niños y desde hace seis años dejó sus otros trabajos para dedicarse completamente a este deporte. Pasa la mitad del día entrenando y la otra enseñando a los cada vez más numerosos alumnos y alumnas interesados en este arte marcial, hasta hace no tanto desconocido en España.

El artista marcial de Muchamiel cuenta que empezó a competir muy pronto, a los seis meses de iniciarse. "Al principio alternaba derrotas y victorias. Lo que me impulsó fue el gran nivel del grupo de competidores y de mi profesor en el gimnasio; quise ponerme a su altura rápidamente", sostiene.

Entrenamiento

Eso le exigió dedicarle muchas horas al día, compaginando al principio las jornadas de trabajo como camarero con los entrenamientos para poder costearse las competiciones, los viajes y la preparación física.

Hoy dedica a su entrenamiento personal entre tres y cuatro horas diarias. Una clave de su éxito es la preparación física que realiza dos días a la semana en el centro de alto rendimiento NH Training, dentro del complejo Bonalba Resort de Muchamiel.

En este centro de entrenamiento integral, equipado con la última tecnología y diseñado para potenciar la fuerza, la resistencia y el acondicionamiento físico, Pablo no solo encontró un espacio donde preparar sus competiciones, sino que también consiguió financiarlas gracias al apoyo del resort al deportista de su mismo pueblo.

"Le propuse una colaboración a Xavier Darblade, el gerente de Bonalba. Apoya mucho el deporte y gracias a su ayuda económica pude viajar a Roma y ganar el Campeonato de Europa", subraya agradecido.

Boom de las artes marciales

Pablo destaca que en este deporte "cerca del 90 % de los deportistas tienen que pagárselo todo ellos mismos, a no ser que cuenten con patrocinadores".

Sin embargo, tanto el jiu-jitsu como otras artes marciales han experimentado una explosión de seguidores y practicantes en los últimos años, lo que está ofreciendo más oportunidades a sus deportistas.

Gran parte de esta revolución en los gimnasios se debe al ascenso meteórico de Ilia Topuria, quien consiguió ser doble campeón del mundo de la UFC. Como las artes marciales mixtas (MMA) tienen en el jiu-jitsu uno de sus pilares, muchos peleadores entrenan esta disciplina, lo que ha disparado las inscripciones.

"Cuando abrió la AC Jiu Jitsu Academy donde entreno en Muchamiel al principio la gente entraba preguntando qué es lo que hacían ahí porque nadie lo conocía", asegura el alicantino.

En cambio, cuando el hispano-georgiano ganó sus cinturones representando a Alicante, había chavales que querían apuntarse "al día siguiente".

Tanto es así que, en el momento de la entrevista, se encuentra en el Mundial de Abu Dabi acompañando a dos alumnos de 11 años que se iniciaron con él a los seis y que ya logran medallas internacionales.

Con el deporte en ascenso y en su mejor momento personal, ahora Pablo Brito tiene su foco puesto en convertirse en cinturón negro (el máximo reconocimiento) y competir contra los mejores del mundo en el Europeo con kimono de Lisboa, en enero, y acudir al Mundial de Las Vegas del próximo año para, desde el tatami, llevar el nombre de Alicante a lo más alto.