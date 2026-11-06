Fran Sol, sobre la página de crowdfunding abierta para la familia de Jesús de Miguel. E.E.A.

La sociedad se vuelca con la llamada del herculano Fran Sol: 100.000 euros ya para la familia de De Miguel

El mundo del fútbol y la sociedad han respondido a la llamada solidaria que realizó desde Alicante el delantero del Hércules Fran Sol para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido esta semana.

En apenas tres días, la campaña impulsada por el jugador madrileño ha reunido cerca de 100.000 euros gracias a las aportaciones de campeones del mundo, futbolistas de élite y cientos de donantes anónimos.

La iniciativa ha conseguido movilizar a profesionales de distintas categorías y clubes, pero también a aficionados y particulares que han querido colaborar con la cantidad que podían. Entre los nombres propios que han dado visibilidad a la campaña figuran Pedro Porro y Borja Iglesias, campeones del mundo con la selección española.

La respuesta también ha tenido un marcado componente valenciano. Entre los participantes aparecen Pablo Maffeo, del Valencia, y Roger Brugué, del Levante. También han querido colaborar futbolistas con pasado en el Elche como Gonzalo Verdú y Óscar Plano, este último actualmente en el Intercity. A ellos se han unido varios componentes de la plantilla del Hércules, que han respaldado la iniciativa de su compañero.

La relación de profesionales que han respondido a la llamada incluye asimismo a Marc Bartra, del Betis; Pau Víctor, actualmente en el Sporting de Braga portugués; Álvaro Rodríguez, exdelantero del Elche, y Álex Remiro, guardameta de la Real Sociedad, entre muchos otros.

Pero la dimensión de la campaña no se explica únicamente por los nombres conocidos. La mayoría de las aportaciones proceden de donantes anónimos, aficionados de distintos equipos y particulares que han querido sumarse a la iniciativa. Son esas contribuciones, grandes y pequeñas, las que han permitido que la recaudación crezca de forma tan rápida y supere ampliamente las previsiones iniciales.

Una de las aportaciones más destacadas ha llegado desde Cádiz. El presidente de la entidad andaluza, Christian Septien, ha donado 15.000 euros a título personal, según los datos difundidos sobre la campaña.

También han participado futbolistas de distintos equipos, en una muestra más de que la iniciativa ha conseguido dejar al margen las rivalidades deportivas.

La campaña se puso en marcha a través de la plataforma GoFundMe. Fran Sol decidió dar un paso más allá de los mensajes de condolencia y las publicaciones en redes sociales para buscar una fórmula que permitiera ofrecer ayuda económica directa a los familiares del futbolista fallecido.

“Mi familia y yo queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram”, explicó el delantero del Hércules en el mensaje con el que presentó la iniciativa. El jugador quiso transformar las numerosas muestras de cariño que se sucedieron tras conocerse la muerte de De Miguel en un respaldo tangible para sus allegados.

Lo que comenzó como un gesto personal de Fran Sol desde Alicante hacia un compañero de profesión se ha convertido en una movilización colectiva.

Futbolistas internacionales, compañeros de profesión, dirigentes, aficionados y personas sin vinculación directa con ninguno de los clubes implicados han querido participar en una campaña que busca acompañar a la familia en un momento especialmente doloroso. Una respuesta que demuestra que, cuando la solidaridad llama a la puerta, camisetas y escudos quedan en segundo plano.