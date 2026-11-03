El refugio de Vicky López, Joven Talento del Año, en un pueblo de Alicante: una de las playas más famosas de España

La centrocampista del FC Barcelona Vicky López ha conquistado por segundo año consecutivo el premio a Joven Talento del Año, que distingue a la mejor futbolista menor de 21 años. Un reconocimiento que quizás nunca hubiera recibido si su talento no hubiera sido descubierto en la arena de una de las playas más conocidas de Benidorm.

La localidad alicantina fue el escenario de un encuentro que cambió su trayectoria cuando apenas tenía nueve años. Allí, durante unas vacaciones familiares, la exfutbolista Alba Mellado volvió a cruzarse con una niña a la que ya había visto jugar en Madrid y cuyo talento no había olvidado.

Aquel reencuentro, esta vez sobre la arena de la playa de Poniente, terminó abriéndole las puertas del fútbol profesional. Mellado, entonces entrenadora de las categorías inferiores del Madrid CFF, había descubierto a Vicky en Vallecas, donde destacaba en un equipo de chicos.

Su superioridad técnica llamó tanto su atención que intentó convencer a la familia para que se incorporara al club madrileño. Sin embargo, no obtuvo respuesta y perdió su pista.

Pero por suerte para los aficionados del fútbol, aquel verano, Mellado se encontraba en Benidorm cuando vio a una niña disputar un partido improvisado en la playa de Poniente.

Tras observarla durante tres días, decidió acercarse y preguntarle directamente si era aquella Vicky de Vallecas.

Esta vez, la entrenadora no dejó escapar la oportunidad y consiguió que la pequeña se incorporara al Madrid CFF, donde comenzó su gran y corta carrera.

Precisamente durante el recibimiento del galardón a Joven Talento del Año 2025, Vicky no quiso perder la oportunidad de acordarse de quien apostó por ella mientras veraneaba en Benidorm.

"Quiero agradecer este premio a Alba Mellado, por ser mi mentora y mi maestra", dijo la joven estrella.

Su progresión fue meteórica, pues debutó en la Liga F con apenas 15 años y, un año después, el FC Barcelona ya había puesto sus ojos en ella.

En el verano de 2022 aterrizó en La Masia, convirtiéndose en una de las primeras futbolistas en vivir y entrenar en la academia azulgrana tras su apertura al fútbol femenino en 2021 y el resto es historia.

La centrocampista madrileña, de 20 años, recibe esta distinción después de otro año sobresaliente. En total, disputó 45 partidos con la elástica azulgrana, 31 como titular, consolidándose como una futbolista muy importante en los esquemas de Pere Romeu. Firmó 12 tantos y repartió 13 asistencias; unas cifras que le han permitido volver a optar a este reconocimiento.

Sus actuaciones fueron clave para que el Barça ganara el póker el pasado curso: la Liga, la Copa de la Reina, la Champions League y la Supercopa de España. Y ya es una de las jugadoras señaladas para liderar el futuro del fútbol mundial durante la próxima década.