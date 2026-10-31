El secreto del campamento de Canelo Álvarez en España: el gimnasio valenciano de Usyk que atrae a leyendas del boxeo

Saúl 'Canelo' Álvarez, la cara del boxeo mundial, vuelve a subirse al ring este sábado para recuperar uno de los cinturones que perdió en su épica batalla contra Terence Crawford. Lo hará frente al invicto franco-camerunés Christian Mbilli en un duelo en el que llega con una preparación novedosa en su carrera y realizada en un gimnasio de Gandía.

Tras la tercera derrota de su carrera, en septiembre de 2025, el mexicano ha decidido dar un giro radical a su preparación y cambiar Estados Unidos por la Comunitat Valenciana para su combate de este sábado 31 de octubre de 2026 en Arabia Saudí.

El indiscutido rey de los supermedianos estableció durante semanas su cuartel general en la localidad valenciana para prepararse físicamente para la pelea. Para ello, escogió el RTF Gym Gandia, donde fue invitado personalmente por el campeón de los pesos pesados, el ucraniano Oleksandr Usyk, quien ya había convertido las tranquilas instalaciones en su búnker personal.

El Canelo (63-3-2) quiere recuperar el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que perdió contra Crawford y que heredó Mbilli (29-0-1), por lo que no ha querido repetir errores pasados. En su anterior combate en tierras saudíes, el púgil sufrió jet lag y la gran diferencia horaria desde California.

Para evitar repetir la historia, Canelo y su equipo buscaron una ubicación que les permitiera una aclimatación progresiva y encontraron en Gandía las condiciones perfectas que ya buscaron otros gigantes como Anthony Joshua.

"No quiero vivir lo mismo que viví la última vez. De ahí donde vamos a entrenar (España) son dos horas de diferencia nada más con Riad, entonces tenemos que estar adaptados sí o sí. La última vez que peleé allí fue muy duro para mí. Ahora lo entiendo", señaló el mexicano en una entrevista a The Ring.

Gandía se ha convertido en la Meca del boxeo gracias a la llegada de Usyk primero y de otras leyendas del deporte después para entrenar bajo el mismo techo que el campeón ucraniano. El gimnasio está dotado de equipamiento de primer nivel mundial y ofrece privacidad, a la vez que un clima estable y agradable donde acondicionarse.

Canelo ha podido adoptar el 'método Usyk' con nuevos ejercicios que no había realizado en su larga carrera, que han combinado trabajos de alta intensidad complementados con pruebas de memoria, coordinación visual y reacción.

El método de éxito fue probado previamente por el excampeón británico Anthony Joshua, quien también eligió este mismo enclave para preparar su regreso a los cuadriláteros en 2026 y allí fue sometido a los métodos del ucraniano, quien es conocido por hacer cientos de asaltos con decenas de boxeadores diferentes durante sus preparaciones.

"Estoy en España, en Valencia, con los mejores entrenadores del mundo, trabajando duro. Estos chicos entrenan mi mente. Entrena fuerte los días que te sientas bien, porque los días que te sientas mal el trabajo duro se hace más fácil", señaló el inglés en un vídeo.

Como al inglés, el campamento le ha venido bien al mexicano, pues ha podido alejarse del ruido mediático y las distracciones de Estados Unidos para encerrarse en las instalaciones valencianas. Y es que los boxeadores de primer nivel no han parado de pasar por allí desde que el ucraniano se hizo fijo en la zona.

En 2024 se estableció en Gandía para preparar su combate ante Tyson Fury. Gandía ofrecía la combinación perfecta por la posibilidad de entrenar en el centro deportivo del Grau i l’Espai Baladr y al aire libre gracias a su clima, que le permitía realizar entrenamientos en la playa incluso durante los meses fríos.

Con todo, su paso por tierras valencianas será clave en su intención de volver a la cima del boxeo y de alargar su leyenda bajo los focos de Arabia Saudí.