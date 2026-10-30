El III Gran Fondo La Nucía se celebrará el 7 de noviembre con las leyendas del ciclismo Valverde y Garzelli

El III Gran Fondo de La Nucía se celebrará el sábado 7 de noviembre, tras no poder celebrarse el pasado 18 de octubre por la dana Adam. Esta nueva fecha contará con dos leyendas del ciclismo como Alejandro Valverde (Campeón del Mundo 2018 y actual seleccionador nacional) y el italiano Stefano Garzelli (ganador del Giro 2000 y comentarista RAI).

Ambos compartirán recorrido y pedales con centenares de ciclistas que se darán cita en una prueba integrada en las UCI Gran Fondo World Series y puntuable para el Campeonato del Mundo de 2027, que se celebrará en Francia.

La salida será a las 8:30 horas desde el Estadi Olímpic el sábado 7 de noviembre y las inscripciones se han reabierto.

La carrera, que estaba prevista para el pasado 18 de octubre y se canceló siguiendo las instrucciones de las administraciones, contará con dos distancias sobre un mismo recorrido diseñado por Miguel Induráin, que permitirá a los participantes disfrutar de algunos de los maravillosos puertos de montaña de la Marina, como el puerto de Aitana o el Coll de Rates.

La distancia larga contará con 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Por su parte, la modalidad media, incorporada en esta edición, tendrá 71 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel positivo, con salida desde Gorga y final también en “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Por primera vez esta edición del Gran Fondo de La Nucía será UCI Gran Fondo World Series, por lo que los participantes podrán sumar “puntos UCI” y participar en el Campeonato del Mundo Gran Fondo 2027 UCI, que será en Francia. Premio “Coll de Rates”: 3.000 €

La Nucia Criterium en 2024. La Nucía

Uno de los grandes alicientes de esta edición será un premio valorado en hasta 3.000 euros para el participante que consiga batir el registro de 11 minutos y 57 segundos establecido por Tadej Pogačar en la ascensión al Coll de Rates. Además, la organización ha reabierto las inscripciones, que permanecerán disponibles hasta el próximo 5 de noviembre para quienes quieran sumarse a la prueba.

Alejandro “el Bala” Valverde estará en el III Gran Fondo de La Nucía, una prueba que conoce de primera mano, ya que participó en su primera edición. El ciclista murciano cuenta con un palmarés excepcional, en el que destaca el título de campeón del mundo en ruta conquistado en 2018, además de la victoria en la Vuelta a España de 2009 y un total de 12 triunfos de etapa en la ronda española.

A estos éxitos se suman cuatro victorias en el “monumento” Lieja-Bastoña-Lieja, cinco en la Flecha Valona y cuatro etapas en el Tour de Francia, entre otros logros, donde consiguió ser tercero en 2015, subiendo al pódium.

Por su parte, Garzelli fue uno de los grandes protagonistas del ciclismo internacional entre 1997 y 2013. Su mayor éxito llegó en el año 2000, cuando conquistó el Giro de Italia con el equipo Mercatone

Uno, inscribiendo su nombre en el palmarés de una de las grandes vueltas del calendario ciclista. A lo largo de su trayectoria también ganó el Tour de Suiza en 1998 y la Tirreno-Adriático en 2010, además de sumar siete victorias de etapa en el Giro y conquistar en dos ocasiones la clasificación de la montaña, en 2009 y 2011.