Joseto Frías, preparador físico: "Valoro igual ayudar a un futbolista de Primera que a alguien que camina con dolor"

Un futbolista profesional que prepara la pretemporada, un niño que aprende a moverse correctamente y una persona que intenta recuperarse de una lesión pueden coincidir cualquier mañana en JT Global Training.

Todos entrenan en el mismo espacio, aunque persigan objetivos diferentes. Detrás de esa imagen está Joseto Frías, un preparador físico que, tras más de 25 años en el fútbol profesional, ha decidido trasladar a Alicante la forma de trabajo que durante años aplicó en la élite.

Su trayectoria en clubes como Hércules, Deportivo Ilicitano, Intercity y Getafe, donde formó parte del cuerpo técnico de José Bordalás en Primera División, le ha permitido trabajar en un entorno donde cada detalle importa.

Preparación física, entrenamiento de fuerza, prevención y readaptación de lesiones forman parte de una experiencia que ahora aplica en un proyecto propio.

JT Global Training nace con una idea clara: acercar el conocimiento del deporte profesional a cualquier persona mediante planificación e individualización.

"El fútbol profesional me ha dado muchísimo durante más de 25 años, pero también me hizo darme cuenta de que esa forma de trabajar no debía quedarse solo en la élite. Quería acercarla a cualquier persona que quisiera mejorar su salud, recuperarse de una lesión o simplemente sentirse mejor", explica.

La trayectoria de Joseto Frías ha convertido el boca a boca en su mejor aval. Antes incluso de abrir el centro, deportistas profesionales y aficionados ya recurrían a él para preparar temporadas o afrontar procesos de recuperación de lesiones.

"Cuando alguien recomienda tu trabajo significa que ha confiado en ti y que esa experiencia ha sido positiva. No hay mejor publicidad que esa", afirma.

El preparador en la entrada de su nuevo centro, JT Global Training. Cedida

En sus instalaciones, situadas en el barrio alicantino de Los Ángeles, no existen recetas universales. Cada persona tiene un objetivo diferente y necesita un camino diferente.

"Quería ofrecer atención, individualización y un propósito detrás de cada ejercicio. Aquí nadie entrena por entrenar. Cada sesión tiene un objetivo y está adaptada a la persona que tenemos delante", detalla.

Esa filosofía explica que en una misma mañana puedan coincidir un futbolista de Primera División preparando la pretemporada, un corredor que busca completar una maratón, un niño aprendiendo los patrones básicos del movimiento o una persona de 65 años recuperándose de una lesión.

Escuchar al cliente

Para Joseto Frías, todos comparten una necesidad común: confianza, adaptación y sentirse escuchados.

"El cuerpo humano responde a los mismos principios; lo que cambia es el objetivo final".

Un jugador profesional y un deportista amateur no tienen las mismas demandas, pero sí una idea básica: entrenar con sentido.

"Cambian los objetivos, el volumen de entrenamiento y las demandas de cada deporte o de la vida diaria. Lo que no cambia es la necesidad de individualizar. No creo en las recetas universales", añade.

Uno de los grandes errores del deportista amateur, según Frías, es la impaciencia.

"Vivimos en una sociedad que busca resultados inmediatos y el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. La constancia siempre gana a la prisa".

Esa filosofía también se traslada a los más pequeños a través de la Escuela de Movimiento.

"Antes de rendir hay que aprender a moverse bien. Los hábitos que adquieren de pequeños les acompañarán toda la vida", argumenta.

En un momento en el que la tecnología y los datos tienen cada vez más peso en el entrenamiento, Frías reivindica la importancia del criterio profesional.

"La tecnología aporta información valiosa, pero nunca puede sustituir al criterio profesional".

Después de tantos años trabajando con deportistas de alto nivel, lo que todavía le emociona es ver cómo las personas recuperan la confianza en sí mismas.

"Da igual que sea un profesional o alguien que empieza a entrenar por primera vez. Ese cambio es lo que hace que este trabajo siga ilusionándome cada día", argumenta.

Porque, para Joseto Frías, el objetivo final no depende de la categoría del deportista. "Las dos cosas tienen el mismo valor. Detrás de que un jugador vuelva a competir o de que una persona vuelva a subir unas escaleras sin dolor hay una historia, un esfuerzo y una recuperación", sentencia.