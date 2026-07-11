La otra derrota de Ilia Topuria: su promotora de MMA acumula pérdidas de 3 millones pese a la entrada de Cristiano Ronaldo

La vida de Ilia Topuria parece haber entrado en una zona de intensas turbulencias. Tras su separación y la reciente pérdida de su cinturón de peso ligero en el UFC Freedom 250, celebrado en la Casa Blanca el pasado mes de junio, se suman las pérdidas millonarias que acumula su promotora, WOW FC, el buque insignia de su apuesta empresarial.

El 2026 está siendo un año especialmente convulso para Ilia Topuria, pues el hispano-georgiano viene encadenando reveses en el el ámbito personal, deportivo y empresarial.

El inicio del año estuvo marcado por una disputa judicial con su expareja, Georgina Uzcategui, quien presentó una denuncia por presuntos malos tratos, mientras que el luchador respondió acusándola de un supuesto intento de extorsión. El conflicto terminó resolviéndose mediante un acuerdo extrajudicial que permitió a Ilia centrarse de nuevo en el deporte.

En el plano deportivo, Topuria atraviesa el momento más delicado de su carrera. Tras un periodo alejado de la jaula para resolver sus problemas personales, el pasado mes de junio perdió el cinturón del peso ligero tras caer derrotado ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250, celebrado en los jardines de la Casa Blanca con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El peleador, que representó a Alicante en la jaula, abandonó la Casa Blanca con dos fracturas orbitales y una dolorosa derrota que puso fin a su condición de invicto y que lo apartará de los octágonos lo que resta de año.

Esta tormenta también parece afectar a WOW FC, considerada la 'UFC española', de la que se sabe que el luchador es uno de los principales accionistas y socios estratégicos, y que lidera junto a otros inversores de peso como Cristiano Ronaldo, arrastra importantes números rojos en los últimos ejercicios pese a su crecimiento exponencial en España.

Las cuentas anuales del ejercicio 2025, depositadas en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso este diario, reflejan un crecimiento tan agresivo como deficitario.

WOW Fight Company cerró 2025 con unas pérdidas netas de 1.480.855,30 euros, lo que supone empeorar los números rojos de 1,19 millones registrados en 2024.

Los datos contrastan con el fuerte crecimiento de WOW, que ya ha celebrado seis eventos este año y asegura que la asistencia a sus espectáculos aumenta más de un 400 % interanual, con ventas superiores a los 5.000 espectadores por evento y una distribución internacional que ha llevado sus veladas a más de 170 países.

Pese al crecimiento de la compañía, la empresa arrastra bases imponibles negativas históricas que superan los tres millones de euros.

El balance muestra que la compañía del hispano-georgiano ha triplicado su capacidad de generar ingresos respecto a 2024. Sin embargo, el incremento de la estructura de costes y la falta de la consolidación de las MMA en España está lastrando el proyecto.

El proyecto estrella del peleador sobrevive gracias a las aportaciones de sus socios, que en 2025 inyectaron cerca de 5,4 millones de euros para sostener una empresa que, por repercusión y dimensión, se ha convertido en la principal promotora de MMA de España.

Su socio más célebre es, desde el pasado mes de noviembre, Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa señaló al anunciar su sorprendente alianza con Topuria que las MMA encarnan valores fundamentales en su filosofía personal: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia.

"Las MMA representan valores en los que realmente creo. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y me enorgullece unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación", afirmó Ronaldo en un comunicado oficial.

Polémica entrada en WOW

La entrada de Ilia Topuria en el accionariado de WOW FC tampoco estuvo marcada por la polémica desde antes de producirse.

Antes de convertirse en uno de los rostros visibles de la promotora en 2024, el doble campeón firmó un preacuerdo para adquirir conjuntamente el 50 % de la empresa junto a su entonces entrenador, Jorge Climent, en 2023.

El acuerdo establecía las bases para que ambos se repartieran esa participación a partes iguales: un 25 % para Topuria y otro 25 % para Climent.

Mientras el luchador asumiría la inversión económica necesaria para la operación, su entrenador se encargaría del desarrollo y la gestión deportiva del proyecto.

Sin embargo, la operación nunca llegó a materializarse debido a que Topuria habría roto esta declaración de intenciones para ingresar en la promotora por su cuenta, movimiento que, aunque legal, generó tensiones entre sus entrenadores y socios.

Otras aventuras empresariales

Su primer gran proyecto fue KEIO Mobile, una compañía de telecomunicaciones vinculada al ámbito de la salud y el deporte que prometía la tarifa más competitivas de España.

Entre otros servicios, el proyecto se lanzó con una agresiva campaña comercial: por 69 euros al año ofrecía 35 GB mensuales, televisión, una pulsera de iones y acceso a la aplicación Keio Fit App, presentada como un entrenador personal en la nube.

Los problemas comenzaron pocos meses después, con incidencias en el servicio, subidas de precios y quejas relacionadas con la atención al cliente, circunstancias que coincidieron con la desaparición del contenido promocional de Topuria en redes sociales y su desvinculación del proyecto.

El mayor proyecto empresarial del luchador fue Invictos, una iniciativa centrada en el desarrollo personal y la nutrición en la que participaba parte de su entorno familiar y profesional. A pesar de la expectación generada por Topuria, la plataforma ha desaparecido de internet tras eliminar sus perfiles en redes sociales después de que decenas de usuarios denunciaran públicamente el funcionamiento del servicio y la acusaran de engañar a los clientes.

Las principales quejas denuncian esperas durante meses para recibir planes de entrenamiento y nutrición que se anunciaban como personalizados y que resultaban totalmente genéricos y sin ningún seguimiento por parte de su equipo. Hasta la fecha, ni el peleador ni su entorno han ofrecido explicaciones públicas a los clientes afectados.