El mundo del deporte llora la muerte del pionero Bernardo Ruiz: el mejor ciclista alicantino de todos los tiempos

El histórico ciclista alicantino Bernardo Ruíz, en el centro de la imagen, pedaleando en la carrera La Peico junto a Perico González, a la derecha.

Jornada de luto para el deporte español. Una de las grandes leyendas vivas del ciclismo, el oriolano Bernardo Ruiz, ha fallecido esta madrugada en su Orihuela natal a los 100 años de edad.

La noticia, no por esperada, ha causado un enorme impacto, ya que el Pipa, apodo por el que era conocido, fue un campeón sobre la bicicleta, pero también un personaje entrañable cuando se bajó de ella.

Bernardo Ruiz fue profesional entre 1945 y 1958 y además de su triunfo en la general de la Vuelta del 48 y de su tercer puesto en el Tour de 1952, ganó etapas en el Giro de Italia y también la Volta a la Comunitat Valenciana en 1957.

Además, luchó codo con codo con varios de los mitos del ciclismo de siempre, como Coppi, Bartali, Klubert, Koblet, Bobet, Anquetil, Julio Jiménez, Miguel Poblet o Federico Martín Bahamontes, entre otros. Del italiano Fausto Coppi siempre dijo que era el mejor corredor que había visto en su vida.

Tras retirarse como ciclista, en 1958, y tras 15 años como ciclista, colgó la bicicleta, pero continuó vinculado al mundo del pedal como director deportivo. En Orihuela tiene un club que lleva su nombre, organizador durante años de la Vuelta a la Provincia de Alicante.

Bernardo durante su etapa en activo.

El Pipa regentó una tienda de bicicletas en Orihuela, alicantina de la que es 'hijo predilecto' que le ha dedicado varios espacios públicos y donde recientemente se le realizó un homenaje al cumplir cien años. Además, la Generalitat le otorgó en 2015 la medalla al Mérito Deportivo.

Tras conocerse su fallecimiento las reacciones no se han hecho esperar. La Vuelta a España le ha dedicado un cariñoso mensaje con el texto "Descansa en paz Bernardo Ruiz, mito del ciclismo español Ganador de La Vuelta 1948 y podio en el Tour 1952, fue pionero y leyenda en una época dominada por gigantes como Coppi. Despedimos a un referente eterno del deporte".

También Perico Delgado, ganador del Tour 1988 y de las vueltas de 1985 y 1989, se ha acordado del oriolano, con el que siempre tuvo una conexión especial, en X. "Gracias por enseñarme a luchar cada día con humildad y corazón", ha señalado el segoviano.

Bernardo celebrando su cumpleaños número 100.

Por su parte, Alejandro Valverde, excampeón del mundo, calificó a Ruiz como "uno de los primeros grandes iconos del ciclismo español".

Luto oficial

El Ayuntamiento de Orihuela ha expresado su más profundo pesar por el fallecimiento de Bernardo Ruiz y ha decretado luto oficial los días 14 y 15 de agosto en todo el término municipal, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento señala que el ex ciclista fue un "símbolo de superación y orgullo para Orihuela".

"Su vida y su carrera encarnaron los valores del esfuerzo, la responsabilidad y la constancia, inspirando a generaciones de ciclistas y deportistas", añade el comunicado, en el que traslada sus condolencias a familiares y allegados, y hace público "el reconocimiento y gratitud de la ciudad hacia quien, con sus logros y su ejemplo de vida, forma parte esencial de la memoria colectiva y deportiva de Orihuela".