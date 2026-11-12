Esk3m, de seguridad a lanzar su disco de rap para que "la gente se sienta más segura de que puede combatir en el día a día"

Detrás del nombre artístico Esk3m se encuentra Jonathan Rubio, un joven de 34 años que se prepara para dar un salto decisivo en su carrera musical. Este 15 de noviembre publicará en las principales plataformas su álbum Infinit3. Un trabajo con el que quiere reflejar que "todo lo vivido es lo aprendido".

La música urbana llegó como una vía de escape frente a un entorno familiar convulso durante su adolescencia: "Desde los 16 años llevo haciendo música y todo empezó porque tuve una infancia un poco complicada".

"Viví lo que es el maltrato en mis carnes; tuvimos que buscarnos la vida y en el tema musical encontré una salida para poder liberar todo lo que tenía dentro", explica Jonathan a EL ESPAÑOL.

Nacido en Alicante, sus primeros pasos estuvieron marcados tanto por referentes del hip-hop español como por grandes figuras del rap estadounidense. De influencias como 50 Cent o Eminem "poco a poco me fui adaptando a un estilo único y diferente; se trata de darle mi propio sello e identidad a la música".

Para financiar su proyecto artístico, Jonathan ha tenido que compaginar su vocación con una amplia trayectoria en el mercado laboral. "Estuve trabajando primero en hostelería, me saqué el título de socorrista acuático, estudié electromecánica y me fui a Francia a buscarme la vida en la construcción", recuerda.

Esta faceta profesional es la que le permite lanzarse profesionalmente a este nuevo sector. "Gracias a este trabajo de seguridad privada he podido mantener mi propia vida, soy independiente y puedo seguir haciendo música", valora. Y por eso subraya que "a veces nos parece muy difícil tener una cosa y poder duplicar otra, pero es posible si pones el esfuerzo requerido".

El contenido de su propuesta musical aborda sin tapujos las emociones profundas y las presiones del día a día. "Me estoy enfocando en el estilo urbano, en un estilo de lo que la gente pensamos, pero no decimos lo que sentimos al final en nuestro interior", destaca el rapero. Así lo ha contado en su sencillo Opresión que "refleja esa parte interna de ansiedad", mientras que temas como Los sueños nunca mueren exploran las relaciones sentimentales en el siglo XXI.

Esk3m asume de forma íntegra la composición y el mensaje de sus temas. "No es un trabajo fácil porque lo hago todo yo también: mis propias letras y mis propios mensajes", confiesa. "Adaptarlo es practicar y ver lo que encaja con la gente y contigo mismo, porque primero no me olvido de mí para no perder esa esencia".

De cara al próximo año, el rapero prevé llevar su directo fuera de España, con un concierto ya planificado en México. Toda la actualidad sobre sus lanzamientos y conciertos se encuentra disponible en sus perfiles oficiales de Instagram, YouTube y TikTok bajo el usuario @Esk3m.

Mirando hacia el futuro, Jonathan valora que "todo lo vivido es lo aprendido; cuento mi historia reflejada en la madurez que tengo ahora". "A través de esta música quiero que la gente se sienta más segura de que puede combatir en el día a día", concluye.