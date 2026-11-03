Sofía Coll: "Eurovisión no está en el sitio correcto de la historia, iría al Benidorm Fest aunque no llevara al festival"

Coincidiendo con el estreno de su esperado álbum, IDK, tras dos años de trabajo, Sofía Coll ha valorado con total claridad la controversia que rodea a Eurovisión y el verdadero papel que juega el Benidorm Fest en la industria musical.

Al ser preguntada sobre si volvería a competir en el certamen alicantino si este rompiese su vínculo con el certamen europeo, la cantante es tajante: "Si no me hubiese presentado anteriormente y no hubiese ido al Benidorm Fest, sí".

"Es evidente que a mí el formato de Eurovisión me encanta, pero también pienso que no está haciendo las cosas como para estar en el sitio correcto de la historia", razona a EL ESPAÑOL.

En ese mismo sentido, la intérprete catalana ha respaldado de forma explícita las decisiones institucionales que marcan distancia con la cita europea y avanzan que no se iría a Bulgaria: "Televisión Española ha hecho muy bien retirándose del festival".

El valor del concurso en la provincia de Alicante, recalca, va mucho más allá de ser una mera preselección internacional: "Aunque después se retirara del festival, sí que me habría presentado porque, aun así, encuentro que es un medio estupendo para un proyecto como el mío".

¿Y qué lo hace tan especial? "Si tuviese otro tipo de proyecto igual no tendría sentido, pero creo que el mío es un proyecto donde el foco está en la performance, en el escenario y en la globalidad de las artes con la música como eje central. Creo que un formato como el Benidorm Fest, con Eurovisión o no, tiene mucho sentido para mi proyecto".

Coll recuerda con especial cariño el escaparate que supuso su paso por la edición de 2024: "Estoy híper mega orgullosa y agradecida al Benidorm Fest, porque al final ha abierto mi universo a un público que anteriormente no me conocía".

A pesar de la exigencia física y mental de la competición, el balance personal de la cantante sigue siendo muy positivo: "Después del Benidorm Fest siempre te queda una resaca emocional, porque al final son meses muy intensos, pero estoy muy agradecida a la experiencia".

El principal fruto de esa exposición, según subraya, ha sido la consolidación de una audiencia fiel: "Me ha abierto muchas puertas y, sobre todo, hay mucha gente que me ha conocido a raíz de eso y se ha quedado, que es lo importante; se ha creado una comunidad muy bonita, muy cercana, que está a tope con el proyecto y es algo que me emociona infinitamente".

A todos los seguidores que se sumaron a su viaje a partir de esa experiencia, la artista les recuerda "que aquí hay espacio para todo el mundo, que tendrán mucho de mí y que tengo muchas ganas de pisar escenarios y de compartir música y emociones".

El lanzamiento de su nuevo trabajo plasma con mayor amplitud los límites de su sonido respecto a formatos breves como Génesis: "Este disco para mí son los márgenes de mi imaginario sonoro. Hay canciones de todo tipo: canciones más cañeras, canciones más lentas y de varios matices. Con este álbum lo que quería era dejar claros estos marcos de mi sonido".

En la identidad visual del álbum destaca la influencia de Dalí, al que considera "cien por cien parte de mi imaginario" y que por "toda la herencia que nos ha dejado, de una manera absolutamente inconsciente, acaba surgiendo en la obra".

Las canciones de 'IDK'

A nivel compositivo, el trabajo profundiza en la dualidad: "He estado explorando mucho lo que es la contradicción. Todos somos fuerza, pero también vulnerabilidad, y una cosa no puede existir sin la otra. Siento que hay ciertas verdades que solo se muestran cuando existe esta tensión entre energías contradictorias".

Ese pulso vital queda patente desde el tema de apertura, IDK, que da nombre al disco: "Plantea un ‘me rindo un poco ante la vida y entiendo que muchas veces no sé qué estoy haciendo, pero voy a muerte con lo que sea’. Hay canciones muy potentes, de super power, pero también temas que bajan un poco las revoluciones y abrazan la vulnerabilidad o la muerte, porque nadie está 'a toda pastilla' todo el rato".

La honestidad creativa se completa con una integración orgánica de los idiomas que habla: "El catalán es mi primer idioma y los tres forman parte de mi realidad en el día a día. El idioma no es más que un medio de comunicación; intento escribir de la manera más honesta posible y, según los temas de los que hable, de forma natural me salen más en un idioma o en otro".