Alicante ya puede disfrutar del busto que se ha convertido en la imagen de la ciudad. La exposición en el Marq analiza al que desde la Diputación y el Ayuntamiento definen como el mayor hallazgo en piedra del Imperio Romano en la historia local. El director del museo, Manuel Olcina, la valora como "una expresión de lujo y riqueza hasta ahora desconocido".

Venus, una mirada desde el Alicante romano marca un hito en este centro ya que es la primera muestra en su trayectoria que está dedicada íntegramente a una sola pieza.

El entusiasmo por parte de las autoridades es notorio y así se ha transmitido en una inauguración que tenía mucho de especial. Olcina, ha encuadrado la obra en el periodo altoimperial romano, entre los siglos I y II de nuestra era, vinculándola a las familias acomodadas de Lucentum. Según ha detallado, la pieza "debió ubicarse en una domus noble".

La pieza fue descubierta durante los trabajos de acondicionamiento y regeneración en la playa de la Almadraba, espacio donde se han musealizado los restos arqueológicos de una importante villa marítima. Los comisarios del proyecto han remarcado que la escultura posiciona a la antigua ciudad de Lucentum a una nueva altura.

"Esta escultura nos ha sorprendido en el contexto arqueológico histórico porque significa una expresión de lujo y riqueza hasta ahora desconocido en la zona", ha afirmado el director del Marq sobre el impacto del hallazgo.

Junto a su valor histórico, el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, ha destacado "su belleza y gran estado de conservación", resaltando además la soberbia calidad del mármol.

La procedencia exacta del material está siendo objeto de un exhaustivo análisis científico liderado por la profesora de petrología de la Universidad de Zaragoza, María del Pilar Lapuente. Los estudios buscan determinar si la piedra proviene de las reconocidas canteras de la isla griega de Paros o de las de *Docimium*, en la actual Afyon (Turquía).

De confirmarse su origen en la cantera turca de *Docimium*, que contó con un periodo de producción más limitado, "el valor de esta pieza lucentina sería aún más extraordinario", ha puntualizado Pérez Burgos.

La puesta en escena de la obra en el centro geométrico del ábside de la antigua capilla del Hospital Provincial ha corrido a cargo del director del Área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez. El diseñador ha concebido el montaje "como una mirada desde el Alicante romano que nos mira desde el pasado con unos ojos enigmáticos hoy cegados al haber perdido su policromía y que invitan a la reflexión".

Para sostener la figura, la cabeza descansa sobre un cilindro de mármol rojo Alicante procedente de la cantera de la Romaneta que pesa 220 kilos, apoyado a su vez sobre una peana esculpida en mármol negro marquina por Miguel Bañuls.

Los colores elegidos en los materiales no son casualidad. El contraste cromático entre la escultura blanca, el mármol rojo y el negro marquina recrea intencionadamente las tonalidades de los mosaicos romanos y del paseo de la Explanada de Alicante. A eso añaden que el montaje pretende homenajear al arte cinético de Eusebio Sempere mediante resortes de metacrilato que hacen parecer que la cabeza flota en el aire.

El recorrido cultural se complementa con paneles científicos explicativos sobre Lucentum y la villa de la Almadraba, además de un panel de formato convexo donde se proyecta un audiovisual explicativo de dos minutos en castellano, valenciano e inglés.

Cuándo verla

La muestra permanecerá abierta de forma gratuita hasta el próximo 10 de enero en la biblioteca del MARQ. Tras esa fecha, la pieza se integrará definitivamente en la sala permanente de arqueología romana del museo tras el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante.

El acceso a la exposición sigue el horario habitual del centro, abriendo de 10 a 19 horas de martes a sábado y de 10 a 14 horas los domingos y festivos. Para contemplar la obra es imprescindible solicitar reserva previa en la página oficial del museo, organizándose pases cada media hora con un aforo limitado a 40 personas por grupo.